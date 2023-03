Uma justa homenagem

O Tribunal Superior Eleitoral promoveu, no último dia 7, brilhante homenagem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua conduta firme e determinada na direção da Casa, ensejando uma reeleição disputadíssima, numa renovação de mandato que propiciará a adoção de iniciativas capazes de projetar o Poder Legislativo, o qual já presidi, em décadas passadas, quando era titular do Executivo o inesquecível Itamar Franco, com este escriba sendo convocado para substituí-lo, por quatro dias, enquanto ele participava, em Montevidéu, de importante evento do Mercosul.

O respectivo Encontro foi pautado por deliberações substanciais para a América do Sul, numa sintonia entre as nações participantes do Conclave, com o Brasil sempre presente em todos os debates, tudo posto em prática rigorosamente pelo nosso país, principalmente agora, que temos à frente dos destinos nacionais, igualmente naquela época, alguém com proficiente desempenho em todas as funções que lhe foram confiadas.

Se, com essa anterioridade, sobrelevou-se o saudoso homem público mineiro, agora foi o atual dirigente do Parlamento Nacional que, conduzindo a Instituição de forma democrática, com base nos preceitos constitucionais, tornou-se merecedor do realce ocasionado pela comenda do TSE, daí justificar-se, plenamente, a expressiva presença de lideranças políticas e jurídicas na solenidade, especialmente da esfera eleitoral, num evento que certamente representou honra insigne para quem se dedica de corpo e alma aos encargos da elevada posição de chefe do Congresso Nacional.

Como, em tempo recuado, fui alçado, também, à nobilitante missão, posso testemunhar a complexidade para solucionar impasses entre parlamentares, para isso reclamando tirocínio e intervenções esclarecedoras, garantindo uma eficácia que vitaliza o processo legislativo.

Ao eleger-se para um novo mandato na Mesa Congressual, Rodrigo Pacheco teve a consciência tranquila de que vem cumprindo fidedignamente as atribuições inerentes ao cargo, pois a sua visibilidade no seio da opinião pública traduz tal convicção. Que assim prossiga, altaneiramente, ouvindo sempre os seus Pares e a voz do povo, que é a “voz de Deus...”.