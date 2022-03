Uma Igreja em defesa da vida, que fala com sabedoria e ensina com amor

Após dois anos sem a tradicional Festa de São José, padroeiro do Ceará e do Bairro Seminário em Crato, os devotos do santo protetor dos agricultores e que os nordestinos pedem a intercessão por bons invernos, recebeu no casarão dedicado à sua devoção inúmeros fiéis nos 19 dias de devocionário.

A festa deste ano teve como tema: “Na oficina de São José aprendendo a ser Igreja.” Em sintonia com a Campanha da Fraternidade 2022 que convida a Igreja do Brasil a refletir sobre a Fraternidade e educação num contexto onde tornou-se comum negar a ciência e trocar as práticas educativas pelas autoritárias.

Com o avanço da imunização e a diminuição dos casos foi possível a comunidade católica que venera o santo se reencontrar presencialmente, durante as celebrações os apelos constantes nas homilias sobre a responsabilidade coletiva das medidas protetivas e da necessidade de imunização marcaram inúmeras reflexões, conscientizando a comunidade católica para a responsabilidade social da vacina como um ato de amor, em sintonia com o pensamento do Papa Francisco que em mensagem aos povos da América Latina assim os mobilizou:



“Vacinar-se, com vacinas autorizadas pelas autoridades competentes, é um ato de amor. E ajudar a fazer de modo que a maioria das pessoas se vacinem é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pelos familiares e amigos, amor por todos os povos. O amor também é social e político, há amor social e amor político, é universal, sempre transbordante de pequenos gestos de caridade pessoal capazes de transformar e melhorar as sociedades.”

O apelo do Papa ecoou pela América e chegou até o Alto do Seminário em Crato e no dia 19 de março, data festiva dedicada a São José a centenária Igreja de São José que foi o primeiro educandário de ensino superior do interior do estado abriu suas portas e em parceria com a Secretaria de Saúde do Crato realizou um dia inteiro de mobilização e vacinação contra a Covid que contou com a adesão de número expressivo da população.



Durante a missa solene das 9h o reitor do Seminário Pe. Acúrcio Oliveira Barros dedicou parte da homilia para falar da importância da imunização, e em sintonia com o pensamento do Papa Francisco pregou que vacinar-se é um gesto Cristão durante sua fala o reitor ressaltou:

“A vacina não é uma opção, não é uma escolha é um dever moral e ético. Um devoto de São José não pode trair a sociedade dizendo; eu não vou me vacinar. A vacina é o meu gesto concreto de viver em nosso meio como São José viveria, eu não tenho dúvidas que se São José tivesse no nosso meio ele seria o primeiro a tomar a vacina.”

Mauro Silvestre é advogado e mestrando em Direito