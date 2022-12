Uma gestão plural e com propósito

Agregar valor e propósito às nossas ações deve ser um dos principais objetivos de todo gestor - especialmente aqueles que estão à frente de uma sociedade classista, com uma atuação ampla. Nesta atual administração à frente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará, que terá duração pelos próximos dois anos (2023-2024), esse é o pensamento da Diretoria e das Comissões Científica e de Defesa Profissional: elevar o propósito de todos os eventos e ações que desenvolvermos, para que os membros percebam a importância de fazer parte desta instituição.

Neste momento em particular, em que temos uma gestão marcada pela diversidade, é a primeira vez em 57 anos que a SBOT-CE tem à frente uma mulher na Presidência. No entanto, pretendemos que isso se traduza em ações práticas. Haverá ações destinadas a todos os associados, com incentivo à pesquisa e à elaboração de estudos. Pretendemos impulsionar a utilização do Educa SBOT, a nossa plataforma educacional, com vistas à qualificação dos profissionais de saúde. Trata-se de uma tendência praticada nos centros médicos mais avançados, como na Europa, cujas experiências pretendemos trazer mais perto para os nossos associados.

Também fazem parte do nosso planejamento edições do Café com Ortopedia - evento científico voltado para as médicas debaterem e trocarem experiências. Para abranger todo o Estado, pretendemos ampliar as ações voltadas para os médicos do interior cearense, que terão mais oportunidades para se atualizar e ampliar conhecimentos. A serviço da comunidade, em janeiro realizaremos a Campanha SBOT/COOMTOCE Solidária, que vai atender pacientes em bairros carentes de Fortaleza, levando o atendimento ortopédico e traumatológico a quem mais necessita.

Com esse conjunto de iniciativas, o objetivo é que os ortopedistas e traumatologistas cearenses se sintam mais participantes de nossa entidade, pois quando uma instituição cresce, todos que dela fazem parte igualmente se desenvolvem. No fim das contas, toda a sociedade cearense será beneficiada, com médicos mais capacitados em seu exercício profissional.

Christine Muniz é nova presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE) – biênio 2023-202