Uma CNH mais justa para todos

Nos últimos meses nunca se discutiu tanto sobre o trânsito. Seminários, reuniões e até lives do presidente da república com o ministro da infraestrutura falando sobre a “redução do custo na obtenção da CNH e o possível fim da obrigatoriedade do curso teórico nas autoescolas”, algo que ficou confuso para quem vivencia a educação, principalmente a educação para o trânsito pois são temas difíceis de imaginar acontecer.

Mas afinal, como podemos melhorar o processo de formação de condutores sem envolver a redução de aulas que são de fundamental necessidade para a educação do futuro condutor? Após muitos debates chegamos a um denominador comum de que o problema não está no ensino nas autoescolas, mas sim em como esse candidato, principalmente o da categoria A, é avaliado pelos órgãos estaduais.

É importante lembrar que os motociclistas lideram em número de acidentes de trânsito. Essa situação mostra a necessidade urgente de se mudar o formato de avaliação para a obtenção da CNH. Para esses, o exame prático feito em circuito fechado padrão não é o ideal para avaliar a sua aptidão. No Chile, Espanha e Portugal, por exemplo, o exame prático é mais eficaz pois leva o candidato para a via pública e assim consegue-se comprovar se ele está pronto para encarar as diferentes realidades do trânsito.

As provas teóricas também precisam ser revistas. Precisam ser mais rigorosas e exigentes. Uma solução é a padronização no banco de questões para que o examinador consiga avaliar os conhecimentos teóricos do candidato. Resumindo, disponibilizar uma prova melhor produzida, com um número maior de questões e, principalmente, atualizada.

Torcemos para que os novos parlamentares discutam mais sobre os processos necessários para a retirada da CNH no Brasil. Precisamos de mudanças que auxiliem o cidadão a ser um condutor mais responsável e consciente. Precisamos de um Código de Trânsito moderno, desburocratizado, onde a educação seja levada a sério através das autoescolas. Precisamos da padronização dos exames dos Detrans do Brasil e assim acabar com as PL’s que surgem em épocas eleitorais em desfavor da educação para o trânsito.

Alisson Maia é vice-presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará