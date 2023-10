Uma celebração marcante

O Congresso Nacional realizou sessão solene para comemorar os 35 anos da Constituição 88, transcorridos na mesma data da solenidade magna (05 de outubro), que reuniu os dirigentes dos Três Poderes, parlamentares e várias outras autoridades da República.

A sessão foi presidida pelo presidente do Senado/Congresso, Rodrigo Pacheco, que enalteceu as mais de três décadas da Carta vigorante, legada ao país após o trabalho incessante de 559 constituintes, com o apoio dos círculos político e jurídico, bem assim da sociedade civil organizada, por isso, segundo ele, “mais que um texto normativo, a Constituição é uma carta de promessas endereçadas à população”.

O senador também enfatizou o empenho de todos para que, no decorrer dos tempos, a Lei Maior se transformasse em algo vivido e reafirmado como norma fundamental de uma democracia sólida e amadurecida.

Por sua vez, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ressaltou ser a Constituição “a culminação de duas décadas de esforços pela redemocratização”, também relembrando a inédita participação popular na discussão do texto final aprovado e lavado à promulgação.

O evento contou com as presenças do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (deputado constituinte), os presidentes do Supremo, Luiz Roberto Barroso, do TSE, Alexandre de Moraes e o dos Correios, Fabiano Silva, que lançou selo alusivo aos 35 anos da Constituição.

Também estiveram presentes no ato comemorativo diversos parlamentares membros da constituinte, a exemplo deste escriba, que foi 1º vice-presidente da Mesa Diretora, além de outros que estão exercendo mandato na legislatura atual.

Em mais de duas horas de sessão, os oradores foram unanimes ao enaltecer a liderança incomparável do saudoso Ulysses Guimarães, presidente da Constituinte, sobretudo ao relembrar trecho do seu discurso, naquele memorável 5 de outubro, quando afirmou veementemente: “Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania aonde quer que ela desgrace homens e nações”.

Como mencionado nos discursos proferidos na ocasião, o processo constituinte foi eminentemente democrático, o que faz da Carta Cidadã o principal repositório das aspirações do povo brasileiro.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte