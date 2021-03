Um presidente violento

O objetivo era falar sobre violência. Peço que me desculpem por expandir um pouco o conceito para pôr em texto um pouco de angústia e revolta.

As definições de violência são inúmeras e os papéis que ela desempenha na sociedade são vistos de formas diferentes a depender das perspectivas e entendimentos de quem a define. Consideremos, aqui, pois, violência como um ato de crueldade; e crueldade como a capacidade de provocar tragédias. Violência, assim, pode ser entendida como atos capazes de provocarem tragédias.

Agora pensemos: o que poderia acontecer se, hipoteticamente, tivéssemos um vírus letal circulando pelo mundo e o governante de um país qualquer minimizasse reiteradamente a importância de medidas de proteção cientificamente comprovadas? O grande sociólogo Gabriel Tarde, em “A opinião e as massas”, de 1901, sugere que as ideias e as opiniões se propagam pelo que ele chamou de “imitação”.

Líderes de grandes nações teriam nas mãos, por essa linha de pensamento, um grande poder de propagar ideais simplesmente as proferindo. Quando tal governante se dirige à população dizendo que não irá tomar um imunizante, que não acredita em um equipamento de proteção e que distanciamento social “vai acabar com a economia”, estará propagando ideias capazes de ajudar a provocar uma grande tragédia.

Não satisfeito, imaginemos que esse senhor ignore as sugestões de seus melhores cientistas ao não adquirir em quantidade minimamente razoável o tal imunizante que seria parte fundamental para sair da crise sanitária que teria se instalado.

O sistema de saúde não aguentaria e começariam a morrer, não sei, mais de mil pessoas por dia pela doença e mais um tanto por outros motivos devido à lotação dos hospitais. Teria ele contribuído para esta grande tragédia? Ele afirmaria que não e novamente propagaria ideias falsas: tentaria terceirizar a culpa, se esquivaria da responsabilidade, convenceria parte da população e deixaria a outra parte extremante angustiada e revoltada.

Esse governante estaria sendo extremante violento na acepção da palavra que usamos aqui; estaria violentando a nação como todo e, principalmente, violentando os mais vulneráveis ao vírus.

Thiago Krubniki

Cientista social