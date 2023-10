Um Presente Importante no Mês das Crianças

O mês de outubro é tradicionalmente um momento de celebração da infância, sendo o Dia das Crianças uma data especialmente marcante em muitos países. Esse é um período em que os pais, os familiares e a sociedade como um todo se unem para homenagear as crianças, proporcionando-lhes alegrias e presentes. No entanto, além dos presentes materiais, é essencial lembrar que a saúde mental infantil também é um presente precioso que merece toda a nossa atenção e o nosso cuidado.

Este tópico tem ganhado destaque nas discussões contemporâneas, e com razão! As crianças enfrentam uma série de desafios emocionais e psicológicos que podem afetar profundamente seu bem-estar e desenvolvimento. A pressão escolar, a exposição às mídias sociais, a instabilidade familiar, o bullying e muitos outros fatores podem desencadear problemas em crianças, tornando crucial abordar essa questão.

Uma boa saúde mental na infância está relacionada a uma série de benefícios a longo prazo, incluindo maior sucesso acadêmico, relações interpessoais mais saudáveis e uma menor probabilidade de transtornos na vida adulta. Por isso, é essencial que os pais e cuidadores estejam cientes dos alertas que podem indicar problemas psiquiátricos em crianças, tais como: isolamento social, irritabilidade, dificuldade em dormir ou sonolência excessiva, queda no desempenho escolar e perda de interesse em atividades que antes eram apreciadas.

No mês das crianças, e em todos os meses, devemos priorizar a saúde emocional, por meio de ações como manter uma comunicação aberta, estabelecendo um ambiente onde as crianças se sintam à vontade para expressar seus sentimentos e suas preocupações! Escute-as e valide suas emoções. Além disso, é fundamental garantir um equilíbrio entre as atividades: evite uma carga excessiva de estudos; limite redes sociais; desmistifique temas da saúde mental e busque ajuda de profissionais da saúde qualificados caso perceba sinais de algum transtorno ou dificuldade. Essa é nossa maneira de retribuir: um presente invisível e inestimável que podemos oferecer às gerações atuais e futuras!

Daniel Kramer é médico psiquiatra do Nosso Lar Hospital