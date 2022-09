Um pouco de história

Certa vez, fazendo uma pesquisa na biblioteca da Câmara dos deputados, encontrei alguns textos sobre o Barão de Itacaré. Fiquei curioso e comecei a ler. Gostei e fui em frente. Quanta originalidade! Naquela ocasião, até para melhorar o meu humor, larguei os dois compêndios de política, e passei a ler as tiradas do Barão. Gostei dos seus ditos engraçados e austuciosos.

Assim, conheci melhor Apparicio Torelly, o Barão de Itacaré (1895-1971). Famoso por suas observações satíricas e irônicas, desenvolveu um jornalismo inteligente em vários periódicos como o Globo de Irineu Marinho, a Manhã de Mário Rodrigues Filho, e o Almanaque d’A Manhã, de sua propriedade, dentre outros. Sua vida foi caracterizada por momentos de muita dificuldade. Saúde precária, pouco dinheiro, atividade política difícil, incompreendido, solitário, no entanto sempre escreveu com muito humor.

Exerceu com mais intensidade sua atividade jornalística, na primeira metade do século XX, principalmente, no período Vargas (1930-1945). Cansado de apanhar ao ser preso, concebeu a famosa frase: “Entre sem bater”. Hoje, mencionada máxima é um lembrete nas portas de muitos gabinetes. Vale a pena destacar outras máximas do Barão de Itacaré, pois continuam atuais: “Dize-me com quem andas que eu te direi se vou contigo”; “De onde menos se espera, daí é que não sai nada”; “Os juros são o perfume do capital”; “Além dos aviões de carreira, há qualquer coisa no ar”; “O mal do governo não é a falta de persistência, mas a persistência na falta”; “Sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância”.

O Barão contou com a simpatia de renomados escritores, como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Rubem Braga, Raimundo Magalhães Júnior, Jorge Amado, e recebeu de Pablo Neruda uma manifestação significativa: “Al Barón de Itacaré, un grande entre los grandes, saluda de pie el poeta de los Andes”. Encerro este texto citando mais um pensamento do Barão: “Tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. P.S. Dois pensamentos: Valorizemos a paz, o amor e a paciência. Rejeitemos a inveja, o ódio e o desamor.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC