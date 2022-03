Um Porto para o futuro

Acompanhar de perto decisões realmente históricas, que perduram no tempo e e mudam destinos, é uma oportunidade rara e um aprendizado sem igual. Tive essa felicidade ao participar dos eventos que propiciaram a idealização e a construção, no Ceará, do Porto do Pecém, que completa 20 anos.

Se hoje o Complexo Portuário do Pecém é uma unanimidade, em 1995 era um sonho, uma aposta ousada que precisou enfrentar obstáculos, de entraves burocráticos às críticas, legítimas, porém, equivocadas, de parte da oposição. Como assessor de imprensa do governador Tasso Jereissati, acompanhei os preparativos, as reuniões e a repercussão dessa iniciativa junto à opinião pública, vi as melhores mentes unidas em nome de um projeto que mudou o patamar da nossa economia, deixando um legado para as gerações seguintes.

Felizmente, com a decisão política do governador Tasso e o trabalho árduo de toda gestão – em especial dos secretários Raimundo Viana (Desenvolvimento Econômico) e Maia Júnior (Infraestrutura), deu tudo certo, pois havia uma confiança geral de que poderíamos, com a coragem de inovar, com a credibilidade do Estado readquirida após ajustes fiscais (vivíamos um Ceará em reconstrução, após décadas de dificuldades), com apoio da população e do Governo Federal, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, concluir um trabalho que vem gerando resultados incontestáveis, permitindo novos investimentos e oportunidades.

Os preparativos para o hidrogênio verde, o aumento nas exportações, a parceria com o Porto de Roterdã, importante reconhecimento internacional, as perspectivas de ligação com a Ferrovia Transnordestina, são alguns frutos dessa história que tenho a honra de vivenciar.

Que o aniversário do Porto coincida, em 2022, com a conclusão da sua segunda fase de expansão, inaugurada em fevereiro, não é mero acaso, mas consequência de um trabalho bem planejado, pensado para o futuro, que chega aos 20 anos renovando em todos nós o sentimento de fé no Ceará e nos cearenses.

Denísio Pinheiro é jornalista e advogado