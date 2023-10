No mês de outubro, comemoramos as três décadas e meia da Constituição Federal de 1988, um pilar do Estado democrático de Direito que espelha os valores, tradições e costumes nacionais. Este documento se destaca como guardião dos direitos fundamentais dos cidadãos, exigindo que o conheçamos e respeitemos profundamente.

Este marco histórico resultou de um movimento inclusivo que abrangeu todo o país, com ampla participação da sociedade. Inovações legislativas foram incorporadas à Constituição, refletindo conquistas democráticas e apontando novos caminhos para a formulação de leis e políticas públicas que satisfaçam as aspirações da nação brasileira.

A Assembleia Constituinte que a promulgou contou com uma participação significativa de diversas camadas sociais e setores produtivos, revitalizando princípios democráticos, liberdade e igualdade. A Constituição de 1988 é carinhosamente chamada de "Constituição Cidadã" devido à sua contribuição para a ampliação das liberdades civis e dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.

Ao longo dessas três décadas e meia, ela tem desempenhado um papel fundamental na proteção das liberdades individuais, na promoção da igualdade e na garantia do acesso à justiça para todos os brasileiros. Além disso, a Constituição de 1988 distribuiu as bases para a organização do Estado brasileiro, delineando a estrutura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como os princípios que norteiam a administração pública. Portanto, celebrar esse marco não é apenas importante do ponto de vista da relevância de um documento legal.

Portanto, celebramos não apenas um aniversário, mas também reafirmamos o compromisso constante de construir um Estado Social que promova justiça e igualdade, refletindo os ideais do povo brasileiro. Comemorar os 35 anos da Constituição Federal é mais do que um ato simbólico; é um lembrete da importância de preservar e fortalecer os alicerces de nossa democracia, promovendo a justiça social e a igualdade de direitos para todos os cidadãos. É um chamado para que cada um de nós não apenas conheça e respeite profundamente a Constituição, mas também a defenda e promova, garantindo um futuro mais justo e inclusivo para o Brasil.

Flavia Saraiva é coordenadora do Curso de Direito do UniFanor Wyden