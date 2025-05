Um outro olhar sobre a violência nos condomínios: as palavras “malditas”!

No contexto condominial, a violência nem sempre se manifesta por gestos ou ações físicas. Muitas vezes, ela se expressa por meio das palavras — aquelas que ferem, que desestabilizam, que desvalorizam. São as chamadas palavras “malditas”.

Essas palavras são carregadas de negatividade, ditas com desprezo, desinformação ou até mesmo com intenção deliberada de ferir. São expressões que não constroem, não propõem, não dialogam. Pelo contrário: acusam, insinuam, desqualificam.

No ambiente dos condomínios, onde a convivência é constante e o espaço é compartilhado, esse tipo de violência verbal tem efeitos devastadores. Uma palavra lançada de forma impensada — seja numa conversa informal, numa assembleia ou num grupo de mensagens — pode gerar conflitos duradouros, rupturas de confiança e, pior ainda, um ambiente coletivo tóxico e desmotivador.

As consequências são evidentes: desvalorização do patrimônio comum, afastamento de condôminos bem-intencionados, falta de engajamento e o enfraquecimento dos laços comunitários. Uma palavra dita, na maioria das vezes, não pode ser desdita. E os danos, embora invisíveis, são profundos.

Existe, sim, uma forma de combater esse mal: o silêncio dos bons precisa ser rompido. É preciso que aqueles comprometidos com o respeito e a boa convivência se posicionem, se manifestem, construam pontes. O combate às palavras que ferem se faz com palavras que acolhem, que explicam, que propõem.

Por ser um reflexo da sociedade, a vida condominial nada mais do que é a repetição dos comportamentos humanos que ocorrem no mundo exterior. Logo, quantas pessoas se indignam com condutas de humilhação? Quantas pessoas questionam a exposição vexatória realizada por quem só quer ofender? Quem se indigna com inverdades?

Se esse tipo de comportamento não sofrer uma ruptura brusca, continuaremos decadentes em termos de relacionamentos humanos e, caminharemos, para uma sociedade ainda mais desumana.

Concluo com a célebre frase atribuída a Martin Luther King: “O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons.”

Wellington Sampaio é advogado