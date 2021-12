Um novo ano promissor para a energia

O ano de 2021 representou uma virada de chave para o setor de energia. Em meio à descarbonização que o mundo vive, o Brasil vem tentando também não ficar de fora desse movimento tão importante. Com a pior crise hídrica dos últimos 90 anos vivenciada neste ano e a iminência de um racionamento no país, ficou ainda mais nítido que não é mais possível depender das chuvas para gerar energia ou de uma energia cara e poluente, originária das térmicas, e, portanto, a necessidade de desenvolvermos mais energias alternativas é urgente. Cada vez mais, o país, que ainda conta com cerca de 60% da sua matriz dependente das hidrelétricas, percebe que é preciso diversificar, de preferência com fontes igualmente limpas, mas, estáveis.

Hoje, as eólicas e solares ainda representam fatias tímidas nessa “pizza” da matriz energética brasileira: a primeira corresponde a apenas 10% e a segunda a quase 2%. Por outro lado, temos sol e vento em abundância e a lógica que devemos vivenciar é uma migração, cada vez maior, para essas fontes, tendo em vista também o fator sustentabilidade.

Paralelo a isso, tivemos importantes conquistas em 2021, como a aprovação na Câmara Federal e no Senado do Marco Regulatório da Geração Distribuída, uma lei que trará mais segurança jurídica e, consequentemente, um desenvolvimento ainda maior para o segmento. Chegamos ao final do ano com cerca de 25 mil cearenses usufruindo desse excelente negócio - sustentável e econômico - que é gerar a própria energia por meio de sistema solar fotovoltaico, um crescimento de cerca de 100%. Recentemente também, o Ceará sediou a assinatura da regulamentação das usinas híbridas, outra grande conquista para o setor.

Por fim, a ascensão do Hidrogênio Verde, com diversos protocolos de investidores para a exploração desse tipo de fonte no Ceará, deve elevar o estado a uma posição de destaque e traz uma nova via de desenvolvimento para o setor.

Dessa forma, a perspectiva para 2022 é extremamente positiva, de continuidade de crescimento do setor em diversos vieses, caminhando para uma maior oferta de energia e o que é mais importante: abundante, mais barata e sustentável.

Luis Carlos Queiroz é presidente do Sindienergia-CE