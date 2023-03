Um mundo tolerável

Nosso objetivo, nesse pequeno texto, é refletir sobre algumas questões que preocupam a opinião pública mundial em nossos dias. A ganância de determinados países motiva uma desconfiança que prejudica o entendimento, de um lado, e gera desigualdades e desequilíbrios políticos, econômicos, sociais e culturais de outro. Nessa linha de raciocínio, surgem a exploração desordenada dos recursos naturais não renováveis, a miséria crescente de milhões de pessoas, a corrida armamentista, a falta de solidariedade humana, a ausência de uma paz estável, dentre outros pontos.

Pelo que se observa, os mencionados pontos aumentam de importância ano após ano e estamos no século XXI com incertezas e dúvidas que, a meu juízo, só conseguiremos eliminá-las nos aproximando cada vez mais de Deus. O ideal decadente, por ser individualista, traduz a falta de perspectiva das novas gerações e deixa num clima de perplexidade os mais idosos. Precisamos renascer a cada dia. O ideal se conquista com o trabalho sério, a verdade e os mecanismos de colaboração. Segundo Gandhi: “Nada tenho de novo para ensinar o mundo, a verdade e a não violência são tão antigas quanto as montanhas. Tudo o que tenho feito é tentar praticar as duas na escala mais vasta que me é possível.” Necessitamos de fé, esperança e amor para sermos tolerantes.

O radicalismo tem influenciado de forma negativa as alterações de comportamento e de organização social, nos países socialistas e capitalistas. Desemprego, miséria, endividamento e violência decorrem de movimentos radicais que não buscam soluções, mas modelos errôneos do ponto de vista socioeconômico e político. Todavia, é extremamente difícil e controvertido encontrar um modelo sociológico, filosófico e ideológico, capaz de gerar uma unanimidade. Enfim, qual o mundo tolerável? Na minha opinião, pelo menos, não deverão prevalecer a ganância, a falta de ideal e o radicalismo. Ademais, como disse Dalai- Lama: “Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior”.

Guerras ou disputas danosas geram ódio e até sangue; o importante é o debate de ideias permitindo o florescimento da democracia e da paz, pois a liberdade leva-nos ao direito e à justiça. Precisamos entender a importância do viver, aliás do saber viver.