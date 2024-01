Um marco histórico

O Congresso Nacional promulgou, no dia 20 de dezembro, a Proposta de Emenda Constitucional da Reforma Tributária, pondo fim a uma demanda que se prolongava há anos, a qual o presidente Lula da Silva prometeu concretizar, ao ser empossado pela terceira vez no Palácio do Planalto, tornando realidade algo que foi tentado por vários governos – inclusive os anteriores do PT –, num marco histórico para o país, após a Constituição de 1988.

Por tempo uma ampla reforma do sistema tributário nacional foi alvo de debates no Legislativo, nunca se alcançando o consenso em razão das peculiaridades de nossas unidades federadas, o que tornava cada proposta submetida à discussão em tema complexo diante dos congressistas.

Dessa vez, além de interesse mais objetivos nas hostes governamentais, houve uma verdadeira união de esforços, tendo em vista que as mudanças inseridas na Lei Maior impactarão todas as nossas atividades econômicas.

A importância da reforma ficou caracterizada pela presença dos chefes e diversas outras autoridades dos Poderes da República, com plenário da Câmara lotado, ocasião em que o titular do Planalto enalteceu o empenho de parlamentares e setores empresariais, em busca do entendimento, resultando no mais profundo ajuste tributário do Brasil redemocratizado.

O presidente do Senado/Congresso, senador Rodrigo Pacheco, ressaltou a promulgação da PEC como fato relevante e um ponto de virada de nossa história política, reconhecendo que a proposta foi objeto de divergências, mas todos se conscientizando de que o sistema atual é complexo e reclamava simplificação.

Dirigente máximo da Câmara, o deputado Arthur Lira foi enfático ao elogiar o sucesso das negociações entre Executivo e o Legislativo, frisando que o “texto não nasceu de ato autoritário de Poder ou da vontade de um governo, mas sim de intensa negociação, num diálogo permanente entre deputados, senadores e a sociedade”.

Foi uma tramitação das que mais tempo perdurou, sendo ressuscitada a cada legislatura, porém, sempre que chegava próximo de ser consumada, os interesses oficiais – federal e estaduais – geravam impasses, numa verdadeira guerra fiscal.

A vitória certamente é de toda a nação brasileira!

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte