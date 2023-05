Um mar de oportunidade

O Ceará olha para o mundo de um ponto de vista geográfico privilegiado. A moldura desse olhar é o mar que nos conecta à América do Norte e à Europa em linhas mais facilmente transponíveis que as de outros lugares do globo. E passou da hora de fazermos bom uso disso.

Recentemente este jornal publicou a entrevista do Presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), na qual se comemora a previsão de cerca de 80 mil empregos gerados para o Ceará em função da cadeia produtiva do hidrogênio verde. Essa possibilidade tem se tornado mais realista com a atuação do governador Elmano, que anuncia mais de duas dezenas de acordos assinados com empresas nacionais e internacionais dispostas a cumprir um cronograma de exportar a primeira molécula até 2026.

São Gonçalo do Amarante, cidade a qual tenho a honra de estar prefeito, tem investido muito em infraestrutura que abrace essa ideia. Sobretudo na escola. Temos a consciência de que há uma pobreza histórica acumulando uma dívida com a sociedade. Uma dívida de oportunidade, de renda, de qualificação e de possibilidade de crescimento.

Escrevo esse artigo então para registrar uma luta básica: a criação de uma educação escolar de excelência, que é o princípio de tudo. Escolas padrão MEC que coloquem toda uma geração no centro de um capital produtivo voltado para o desenvolvimento intelectual – motor de um novo mundo tecnológico com economia voltada para a criação científica, e não de manufaturas.

São Gonçalo do Amarante olha o mar com o ímpeto dos antigos navegantes. Temos que chegar do outro lado bem, porque temos o vento a favor. Não aceitaremos mais ficar à deriva, a exemplo de outros momentos da história. Nesse projeto coletivo que é desenvolver o estado, estaremos na proa olhando para frente sem esquecer nosso passado de busca por oportunidades. E fazer da necessidade, a vontade de remar para frente.

A transição energética pela qual passa o mundo também é uma transição de comportamento de cada gestor cearense, que, com a força da juventude somada a uma boa educação pública, nos fará aportar com segurança em um novo tempo mais desenvolvido e mais justo.

Professor Marcelão é prefeito de São Gonçalo do Amarante