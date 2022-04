Um lance político surpreendente

Um lance político de enorme ressonância foi pautado pelo ex-senador Eunício Oliveira, com vistas à candidatura presidencial de Lula da Silva, na batalha eleitoral que se aproxima, tendo como decisão refletida a opção por aquele que vem sendo privilegiado com índices ponderáveis em sucessivas pesquisas, antevendo-se uma aglutinação de forças apartidárias, tudo isso concebido por Eunício, na última segunda-feira, em sua residência, na capital federal, com adesões surpreendentes, revestindo de êxito tais movimentos habilmente comandados pelo ex-presidente do Senado.

Se é certo que o líder maior do PT já vinha contando com preferência incontestável, agora, se tornou auspicioso diante de tais acontecimentos, trazendo a certeza de que o encontro foi oportuno, ampliando, sobremaneira, as expectativas de aceitação de sua volta à chefia do Poder Executivo, cargo por ele exercido em década recente, depois, elegendo como sua sucessora Dilma Rousseff.

Se o ex-titular do Planalto tem capitalizado seguidos gestos de apoios ao seu nome, a partir de agora, se mostrará bem mais vitalizado, defrontando-se em suas vilegiaturas com uma massa considerável de simpatizantes, que certamente impulsionará sua caminhada rumo à reconquista da Primeira Magistratura do País.

Os dirigentes partidários saberão conduzir esse pacto bem idealizado, embora se reconheça que os adversários, como o atual presidente Jair Bolsonaro, não poderão ser subestimados, em atitudes que emergirão sem maiores reações.

É provável que os impactos de tão ousada articulação haja timbrado a postura de Lula, cabendo aos líderes das agremiações presentes no lauto jantar, sem restrições, esperar que dúvidas não remanesçam, comprovando a perspicácia desses magos de intrépidas combinações políticas.

As urnas legitimarão este esboço de elevada composição eleitoral, o resto ficando a cargo dos mestres que comandarão essa surpresa exitosa.

Neste ritmo de atuação, o eleito cumprirá sua agenda, indo ao encontro daquilo que esperam os seus apoiadores, numa fagueira esperança para alimentar a confiança do nosso povo. Com os rearranjos ora comentados, entende-se uma verdadeira demonstração de “amor febril pelo Brasil...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte