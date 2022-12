Um fim de ano mais tranquilo

Final do ano é tempo de férias, lazer e, ao mesmo tempo, preocupação com a segurança. No caso dos imóveis residenciais e comerciais, isso se justifica porque eles passam mais tempo fechados ou sozinhos e, consequentemente, mais sujeitos a invasões por delinquentes. Para atender a esse cuidado redobrado, uma ferramenta bastante procurada é o monitoramento eletrônico, seja por câmeras ou sistemas de alarme. Atualmente, 60% dos projetos envolvendo esses recursos são contratados por empresas e 40% por consumidores residenciais.

A principal vantagem de contar com um sistema de monitoramento eletrônico é a eficiência. Enquanto o consumidor está viajando ou desfrutando das férias, alguém está olhando 24 horas por dia pelo seu patrimônio. E se houver uma intrusão ou tentativa de invasão, além de tocar uma sirene no local, os proprietários são prontamente avisados e uma viatura é disponibilizada para resguardar o estabelecimento ou residência.

Outro aspecto positivo é a praticidade, pois a tecnologia permite que o cliente acompanhe, em tempo real, por meio de aplicativo para celular, as imagens do imóvel que está sendo monitorado. Esses dispositivos - que podem ser adquiridos ou mesmo alugados - estão cada vez mais modernos e representam um grande diferencial, trazendo conforto para quem dispõe da ferramenta.

No entanto, a exemplo de outros serviços, o consumidor deve ter certos cuidados ao procurar a empresa especializada em monitoramento eletrônico. Pesquisar o histórico da companhia é fundamental, assim como a reputação dela em sites de reclamações. O ideal é que o cliente conheça a estrutura da empresa. Ela precisa ter uma capacidade técnica mínima, com central de monitoramento, profissionais qualificados e viaturas. Esses detalhes podem fazer a diferença na rapidez para combater uma intrusão.

Também é importante que o consumidor solicite um projeto de monitoramento adequado às suas necessidades, pois não se trata de instalar equipamentos: a empresa de segurança deve ter expertise no que está oferecendo, pois está lidando diretamente com o patrimônio de famílias e empresas.

Giuliano Loureiro é CEO da Servis Tecnologia em Segurança