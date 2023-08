Um evento histórico inapagável

A exemplo dos anos anteriores, o Congresso Nacional, o Supremo, além de outras instituições públicas nacionais mobilizam-se, com programação específica, para reverenciar a data de 5 de outubro, quando todos deverão enaltecer o transcurso dos 35 anos de nossa Lei Maior, da qual o primeiro signatário foi o inesquecível Ulysses Guimarães, cuja performance até hoje é tida como incomparável, em razão dos inestimáveis serviços empreendidos em prol do restabelecimento da normalidade institucional do país.

Se estive ao seu lado, na condição de vice-presidente da Assembleia Constituinte, sou testemunha de seu esforço inabalável para vitalizar o nosso Partido e, no Parlamento, projetar a Câmara Federal, como seu insigne dirigente, impondo uma atuação direcionada para a restauração do regime democrático entre nós.

Na promulgação do autografo definitivo o pronunciamento de Ulysses foi considerado como uma página primorosa da historiografia política nacional, realçado pela mídia, em razão de um conteúdo que exaltava a todos que partilharam da feitura do magno Documento, especialmente a pertinácia de congressistas denodados, que tudo fizeram para legar ao Brasil um texto democratizante, elaborado sob as vistas atentas da Comissão de Sistematização, composta por parlamentares que transformaram o arcabouço normativo numa peça inclusiva, com inserções que caracterizaram o respeito integral aos direitos de cidadania.

Se não fora o estimulante empenho do “Senhor Diretas”, no cumprimento do prazo previsto para a conclusão da hercúlea tarefa, tudo não seria realizado em tempo hábil, o que frustraria a opinião pública brasileira.

A Magna Carta, com diversas emendas acrescidas ao texto original, será sempre acolhida como instrumento jurídico de incontestável aplicação, tornando-se algo sagrado na pregação do bem-estar da consciência patriótica.

Salve, pois, o 35º aniversário da Carta Cidadã, cuja aprovação mereceu aplausos de todos os compatrícios, daí a relembrança de trecho do discurso de Ulysses no memorável 5 de outubro de 88, quando ele enfatizou: “a Constituição pretende ser a voz, a letra e vontade política da sociedade no rumo da mudança”. E assim tem sido.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte