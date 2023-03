Um dia de luta

Hoje, celebra-se o Dia Internacional do Consumidor, referência à data do histórico discurso do ex-presidente americano John Kennedy, em 1965, defendendo que todo consumidor tem direto à segurança, a ser informado, a escolha e a ser ouvido. Quase 60 anos depois, temos pouco a comemorar. Assolados por uma inflação incessante, nós, consumidores, nos vemos lesados por quem, supostamente, deveria zelar por nossos interesses.

Os exemplos são muitos. Em 2016, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) derrubou a franquia gratuita para bagagens em voos domésticos. Apesar das promessas da agência, isso não reduziu preços. Segundo dados da própria Anac, em novembro do ano passado, o valor médio pago por cada passageiro por quilômetro percorrido nas rotas monitoradas era quase 20% maior do que em 2016, já se descontando a inflação.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - que regula planos de saúde - era taxativo. Ou seja, os planos não são obrigados a oferecer mais do que está na lista.

Coube a nós, parlamentares, a defesa dos consumidores. Trouxemos de volta o despacho gratuito e derrubamos o rol taxativo. O primeiro, infelizmente, foi vetado.

E, apesar disso, é contra nós que se voltam as críticas. Recentemente, propus que as regras que hoje são feitas pelas agências reguladoras passassem a ser feitas por conselhos com representantes da academia, dos consumidores, das empresas reguladas, das próprias agências e dos ministérios aos quais elas são ligadas. Fui acusado de tentar aumentar a ingerência política sobre o órgão.

Como disse mais de uma vez, não são os interesses políticos que capturam as agências, mas os econômicos, que aproveitam que esses órgãos são bem blindados do que se dizem. Este mês, o Estadão apontou que eles possuem 1,1 mil cargos cujas indicações depende apenas de uma canetada. Não por acaso, eles deixaram de defender a cidadania.

Não estão sozinhos, infelizmente. O mesmo ocorre com governos estaduais, que, entre encher os cofres das Secretarias de Fazenda e os bolsos das famílias, escolhem os primeiros. Isso fica claro nas sabotagens à nossa lei, que civilizou a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis e energia elétrica, entre outros.

Mas as más notícias não são motivo para desanimarmos. A nós, cabe o entusiasmo dos que sabem estar no lado certo da História. Continuaremos, por vezes sozinhos, a defender os consumidores e garantir que seus direitos sejam respeitados.