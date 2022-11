Um despontar de nova fase

Uma nova fase de governo principia a partir do ano vindouro, após campanha renhida, disputada palmo a palmo entre dois exímios competidores, além de outros nove, todos pressurosos em alçar-se ao comando do Poder Executivo federal, com um 2º turno confiado a Jair Bolsonaro e Lula da Silva, em meio a debates acalorados, que as televisões se encarregaram de explicitar, ao final, tudo transcorrendo em nível mais respeitoso, como convém àqueles que buscam divulgar seus planos governamentais, a fim de que o eleitor melhor pudesse proceder sua escolha na hora do voto.

Ambos experimentados em prélios anteriores, os disputantes, de inegável grandeza cívica travaram dialogo mais incisivo, o que passou a servir de comentários por entre a legião imensa de expectadores, todos tirando ilações que refletiam na preferência dos cidadãos, com os principais candidatos galvanizando a simpatia de milhares de eleitores, nesse rol inclusos o pedetista Ciro Gomes e a emedebista Simone Tebet.

A Justiça Especializada estava inflexivelmente atenta ao desenrolar da contenda, que mobilizou a população em todos os recantos do País, e em consequência disso, passou a apoiar um dos postulantes, selecionando os dois remanescentes do confronto decisivo, numa competição bem orientada pelo Tribunal Superior Eleitoral, vigilante até a pequenos desentendimentos, superados por decisões conciliatórias.

Agora, sufragado por mais de 60 milhões da massa votante, o presidente eleito, com sua equipe de transição debruçam-se na formulação dos quadros que comporão o Primeiro Escalão, bem assim, na definição das principais medidas oficiais a serem postas em prática.

Para os que estiveram apreensivos com o deslinde da cruenta batalha urnística, agora se sentem tranquilos, à espera da posse que se avizinha e na esperança do profícuo desempenho daqueles que, a partir de 1º de janeiro, estarão à frente dos destinos nacionais, num panorama de nítida confiabilidade, indispensável para o cumprimento de uma gestão positiva, já que todos acreditam em que “Deus é brasileiro”, sem contestação.

E nele se confia, em nome do progresso e bem-estar de todo o Brasil, sob clima de paz e ressonância democrática.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte