Um desafio para todos

O mundo inteiro está agindo contra o coronavírus e muitas medidas têm sido adotadas, não só no âmbito da saúde, mas na economia, na política e nos hábitos e rotinas das pessoas. Isso significa que o esforço tem que ser de todos para que possamos enfrentar essa pandemia.

Uma dessas importantes medidas, que é praticamente consenso entre os profissionais de saúde, é o isolamento social, fundamental nesses próximos dias para conseguirmos achatar a curva do crescimento do número de infectados com o vírus.

Sabemos que o isolamento social não pode ser praticado por todos, pois algumas categorias precisam sair às ruas para garantir serviços essenciais, mas, para quem pode, pedimos: fique em casa!

Essa atitude é essencial para que nós, do serviço de saúde privada, bem como do serviço público, tenhamos condições de atender os doentes nesse momento, não só aqueles com coronavírus, mas todos os demais que precisarem de atendimento médico nesse período.

Nós, da Unimed Fortaleza, também estamos nessa luta. Adotamos uma série de medidas, como a construção de um hospital de campanha e o apoio à população através dos nossos canais de atendimento. Aos nossos clientes, médicos cooperados e colaboradores, estamos oferecendo orientação médica gratuita por telefone, através da nossa Central de Atendimento Coronavírus 24h (0800 940 7800).

Para toda a população, disponibilizamos, por WhatsApp, a nossa assistente virtual, a Roberta, bem como um hotsite com todo nosso material informativo.

Lembre-se: se não for um caso de forte suspeita de coronavírus, não vá ao pronto atendimento. Assim, você diminui o seu risco de contaminação e ainda garante o atendimento a quem mais está precisando. Sim, o momento é difícil, mas, com tranquilidade, informação confiável e trabalho conjunto, vamos superar da melhor forma possível.



Elias Leite

Médico e presidente da Unimed Fortaleza