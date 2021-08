Um departamento todo seu

Legenda: Savio Alencar é editor e pesquisador de literatura Foto: Arquivo pessoal

Poucas produções televisivas terão flagrado o espírito do ambiente universitário nos dias de hoje. Menos ainda se estamos falando de uma área como os estudos literários, que, vá lá, não é tão sedutora assim em matéria de cultura de massa. O leitor que estiver curioso para saber como se ensina literatura neste século 21 encontrará um bom retrato em “The Chair”, recente produção da Netflix.

Em seis episódios, a série consegue fazer um panorama convincente de como a academia vem tratando os dilemas que o nosso tempo impõe para essa estranha instituição chamada literatura. E faz isso por vários ângulos, considerando os diferentes papeis ocupados por alunos e professores nessa economia – melhor seria dizer nessa confusão. Porque não é exatamente um ambiente pacífico que Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) encontra quando assume a diretoria do Departamento de Inglês de Pembroke, uma instituição de ensino superior particular.

Primeira mulher a chefiar o Departamento, Ji-Yoon é a promessa de que ele enfim será arejado e terá algum prestígio na Universidade. A missão que recebe do reitor não ocorrerá sem drama, pois, de saída, precisará demitir professores veteranos, onerosos para a instituição e em cujos cursos há pouquíssimos alunos matriculados – quem pensou em etarismo pensou certo.

A chefe terá ainda que contornar outras crises em que o Departamento se envolve, todas relacionadas a temas espinhosos, como apologia ao nazismo e preconceito racial, que também chegam à sala de aula. Nesse ponto, “The Chair” oferece, como já se disse aqui, um bom retrato desse ambiente: o pensamento é plural, mas qualquer deslize ou mal-entendido pode colocar alguém na fogueira do cancelamento.

Por outro lado, para quem tem um pé na academia, é interessante ver em cena as questões que hoje participam dos estudos literários, claro que sem pretensão de profundidade. E aí talvez o espectador exigente precisará ler sobre temas como ecocrítica e estudos de gênero.

Fora da algazarra universitária, “The Chair” também conta com bons momentos protagonizados por Ji-Yoon Kim, que enfrenta os percalços da maternidade e dos relacionamentos. Tão reais como a vida fora das telas. Recomendo.

Sávio Alencar

Editor e pesquisador de literatura