Um chamado à eficiência e a acessibilidade

Caiu? Torceu? Quebrou? Com aproximadamente 2,4 milhões de habitantes distribuídos em cerca de 314 km², o município de Fortaleza conta com apenas 3 hospitais para todo o atendimento em traumatologia de baixa e média complexidade. Construídos há mais de 30 anos, os “Frotinhas” passaram por inúmeras melhorias, estando pelo menos um dos três fechado para o atendimento em traumatologia há mais de 10 anos.

Para ilustrar a situação, quando um morador do Mucuripe ou um turista na Praia do Futuro torce o tornozelo, inicia-se um percurso desafiador. Com dor e dificuldade de locomoção, é preciso tomar uma decisão: caminhar até um ponto de ônibus, enfrentar baldeações em terminais até conseguir chegar a um dos dois “Frotinhas” em funcionamento; ou deslocar-se por meios próprios, utilizando, na maioria das vezes, transporte por aplicativo. No segundo caso, o tempo estimado é de cerca de 40 minutos, a um custo médio de 35 reais. Infelizmente, para alguns, essa jornada se torna uma barreira insuperável.

Ao chegar a um dos “Frotinhas”, o usuário precisa agora juntar-se às dezenas de outros que aguardam na fila. Projetados para média complexidade, os “Frotinhas” operam na prática atendendo também casos de baixa complexidade. O resultado são filas longas e demoradas, onde se misturam casos cirúrgicos com casos de baixa complexidade. A rede de “Frotinhas” bravamente absorve uma demanda colossal. No entanto, esse fluxo vai de encontro aos princípios da lei orgânica do SUS, que preconizam o atendimento descentralizado. Sendo o atendimento de baixa complexidade o de maior volume, as consultas deveriam estar amplamente disponíveis em locais próximos à população, como nas UPAs, que são mais numerosas e melhor distribuídas.

Estados vizinhos já adotam esse modelo, apresentando eficientes índices de qualidade na prestação de serviços. Nesse cenário, a sugestão que propomos é clara: ampliar a disponibilidade de atendimentos de baixa complexidade nas UPAs. Assim, desafogados desses atendimentos, os “Frotinhas” poderão cumprir integralmente seu importante papel secundário, concentrando esforços nos traumas de média complexidade, assumindo plenamente sua vocação cirúrgica e, por consequência, aliviando o gigante IJF e toda a rede hospitalar.

João Bosco Sales Nogueira é diretor técnico da Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce)