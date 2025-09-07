Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Um cearense em Harvard

Escrito por
Gilson Barbosa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Entre outras polêmicas criadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, recentemente ele “bateu de frente” com a tradicional Universidade de Harvard, a mais antiga do país, fundada em 1636, bem antes até da independência norte-americana. Harvard é célebre fonte de talentos, brilhantes nas diversas áreas da ciência e anualmente galardoados com o Prêmio Nobel. Pesquisando sobre a universidade, curiosamente descobri que Joaquim Antônio Alves Ribeiro (1830-1875), cearense, nascido em Icó e falecido em Fortaleza, foi o primeiro brasileiro formado em Medicina pela conceituada instituição de ensino superior dos Estados Unidos.

Era um dos dezessete filhos de Manuel Alves Ribeiro, criador de gado para o fornecimento de couro, e de Alexandrina Mendes Ribeiro. Os contatos de seu pai com comerciantes estrangeiros facilitaram sua ida para os EUA, que na época possuíam universidades mais baratas que as europeias, mais procuradas por estudantes brasileiros desejosos por graduar-se no exterior. Em 1853, foi diplomado por Harvard e retornou ao Brasil. Após revalidar seu diploma na Faculdade de Medicina da Bahia, para poder trabalhar no país, passou a atender a população pobre de uma pequena cidade do Rio Grande do Norte. Retornando ao Ceará, atuou como “médico da pobreza”, função criada pelo então presidente da província, à época, José Martiniano Pereira de Alencar (1794-1860), pai do escritor José de Alencar (1829-1877), para atender o povo humilde que não tinha condições de pagar por uma consulta particular.

Enfrentou epidemias e, em 1862, criou uma revista científica, que chamou de “A Lanceta”, uma das primeiras do gênero no país. Em março de 1871, tornou-se o primeiro médico da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, o primeiro hospital de caridade do Ceará. Também aqui fundou o primeiro museu, a partir de sua coleção de fósseis, penas e rochas. Enquanto as esposas dos ricos buscavam médicos formados na Europa ao darem à luz, as parteiras do sertão valiam-se do Manual da Parteira, que reunia orientações para um parto mais tranquilo, de forma simples e direta. Novamente, iniciativa de Joaquim Antônio.

Foi inovador no uso do éter como anestésico em cirurgias como amputações, cesarianas, queima de tumores e extrações de dentes, quando tal recurso era ainda uma novidade para a realidade brasileira de então. Alves Ribeiro foi sócio correspondente de importantes academias médicas do Brasil, EUA e Alemanha. Casou-se com sua prima, Adelaide Smith de Vasconcelos, filha dos primeiros barões de Vasconcelos. Faleceu aos 45 anos, vitimado por um câncer no estômago. Ele é mais um, entre tantos nomes que a História esqueceu, mas que não merecem ser dela apagados. São muitas as suas contribuições para o desenvolvimento da medicina no país e seus resultados entre as populações mais necessitadas. Merece, sem dúvida, todo o reconhecimento.

Gilson Barbosa é jornalista

Jornalista
Colaboradores

Inteligência Artificial e processo

Valdélio Muniz
Há 2 horas
João Appolinário é empreendedor
Colaboradores

Educação empreendedora: o que não se aprende na escola

João Appolinário
Há 2 horas
Jornalista
Colaboradores

Um cearense em Harvard

Gilson Barbosa
Há 2 horas
Valéria Corriça é fisioterapeuta
Colaboradores

Gestão Hospitalar Pós-COVID-19: aprendizados e perspectivas futuras

Valéria Corriça
06 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: São Francisco de Assis

Gonzaga Mota
06 de Setembro de 2025
Kaline Ferraz é dermatologista
Colaboradores

Melasma e os cuidados essenciais com a pele

Kaline Ferraz
05 de Setembro de 2025
Tatiana Veras é advogada
Colaboradores

Documentação médica e segurança jurídica

Tatiana Veras
05 de Setembro de 2025
Gilvando Figueiredo Junior é advogado
Colaboradores

A riqueza "esquecida"

Gilvando Figueiredo Junior
04 de Setembro de 2025
Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

Protagonismo estudantil

Manoela Abreu
03 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Homenagem a Luis Fernando Veríssimo - o nosso Analista de Bagé

Gregório José
03 de Setembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: dívida externa

Davi Marreiro
02 de Setembro de 2025
Tatyane Luncah é empresária
Colaboradores

As 5 competências que diferenciam uma empresária na nova economia

Tatyane Luncah
02 de Setembro de 2025
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

A ciência salva vidas. Mas, sem ética, perde o rumo. O avanço é inevitável. Cabe à sociedade e aos legisladores definir limites claros para que o futuro não se torne um experimento perigoso

Daniel Diógenes
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Nem tudo é acúmulo de funções

Desvio de função se dá quando a atividade cumprida pelo trabalhador numa empresa é diferente daquela contratada

Redação
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O óbvio ululante da miséria salarial

Gregório José
31 de Agosto de 2025
Laís Albuquerque é advogada
Colaboradores

Agosto Lilás e as vozes silenciadas das mães atípicas

Laís Albuquerque
31 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Dois filósofos

Gonzaga Mota
31 de Agosto de 2025
Sheron Mendes é bióloga
Colaboradores

Infância conectada: um terreno onde a inocência é negociada em cliques

Sheron Mendes
30 de Agosto de 2025
Hugo Garbe é professor
Colaboradores

O que o Brasil precisa aprender com os tarifaços para não ser refém de outros países?

Hugo Garbe
30 de Agosto de 2025
Tiago Bezerra é auditor
Colaboradores

Os 7 desafios do varejo brasileiro

Tiago Bezerra
29 de Agosto de 2025