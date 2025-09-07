Um cearense em Harvard

Entre outras polêmicas criadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, recentemente ele “bateu de frente” com a tradicional Universidade de Harvard, a mais antiga do país, fundada em 1636, bem antes até da independência norte-americana. Harvard é célebre fonte de talentos, brilhantes nas diversas áreas da ciência e anualmente galardoados com o Prêmio Nobel. Pesquisando sobre a universidade, curiosamente descobri que Joaquim Antônio Alves Ribeiro (1830-1875), cearense, nascido em Icó e falecido em Fortaleza, foi o primeiro brasileiro formado em Medicina pela conceituada instituição de ensino superior dos Estados Unidos.

Era um dos dezessete filhos de Manuel Alves Ribeiro, criador de gado para o fornecimento de couro, e de Alexandrina Mendes Ribeiro. Os contatos de seu pai com comerciantes estrangeiros facilitaram sua ida para os EUA, que na época possuíam universidades mais baratas que as europeias, mais procuradas por estudantes brasileiros desejosos por graduar-se no exterior. Em 1853, foi diplomado por Harvard e retornou ao Brasil. Após revalidar seu diploma na Faculdade de Medicina da Bahia, para poder trabalhar no país, passou a atender a população pobre de uma pequena cidade do Rio Grande do Norte. Retornando ao Ceará, atuou como “médico da pobreza”, função criada pelo então presidente da província, à época, José Martiniano Pereira de Alencar (1794-1860), pai do escritor José de Alencar (1829-1877), para atender o povo humilde que não tinha condições de pagar por uma consulta particular.

Enfrentou epidemias e, em 1862, criou uma revista científica, que chamou de “A Lanceta”, uma das primeiras do gênero no país. Em março de 1871, tornou-se o primeiro médico da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, o primeiro hospital de caridade do Ceará. Também aqui fundou o primeiro museu, a partir de sua coleção de fósseis, penas e rochas. Enquanto as esposas dos ricos buscavam médicos formados na Europa ao darem à luz, as parteiras do sertão valiam-se do Manual da Parteira, que reunia orientações para um parto mais tranquilo, de forma simples e direta. Novamente, iniciativa de Joaquim Antônio.

Foi inovador no uso do éter como anestésico em cirurgias como amputações, cesarianas, queima de tumores e extrações de dentes, quando tal recurso era ainda uma novidade para a realidade brasileira de então. Alves Ribeiro foi sócio correspondente de importantes academias médicas do Brasil, EUA e Alemanha. Casou-se com sua prima, Adelaide Smith de Vasconcelos, filha dos primeiros barões de Vasconcelos. Faleceu aos 45 anos, vitimado por um câncer no estômago. Ele é mais um, entre tantos nomes que a História esqueceu, mas que não merecem ser dela apagados. São muitas as suas contribuições para o desenvolvimento da medicina no país e seus resultados entre as populações mais necessitadas. Merece, sem dúvida, todo o reconhecimento.

Gilson Barbosa é jornalista