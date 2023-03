Um caso de intolerância

Um incidente ocorrido há poucos dias, num voo da companhia aérea Gol, entre Salvador e São Paulo, chamou a atenção por um acontecimento inusitado. O pedido de uma passageira a outra, para que esta cedesse seu lugar na janela da aeronave, pois a solicitante estava acompanhada de uma criança com necessidades especiais, degenerou em pancadaria, puxões de cabelo e muita gritaria. Foi necessária a intervenção dos comissários de bordo para pôr fim ao conflito e até mesmo a Polícia Federal foi chamada para controlar a situação, retirando do avião todas as envolvidas no episódio. Estas não seguiram viagem, que sofreu atraso superior a uma hora por conta de tais fatos. A ocorrência é um triste exemplo da intolerância que hoje, infelizmente, se contrapõe à racionalidade e ao equilíbrio que deveriam prevalecer, como se espera normalmente, nas relações entre as pessoas. Vídeo divulgado nas redes sociais mostra as mulheres se estapeando diante da negação ao pedido, numa deplorável balbúrdia que bem poderia ter sido evitada se tivesse havido um mínimo de bom senso entre essas pessoas.

Infelizmente, não somente este, como muitos outros eventos lamentáveis, de natureza religiosa, política, comportamental, esportiva etc, têm se verificado com extrema frequência na atualidade. Os tempos são mesmo complexos, difíceis, em que o equilíbrio tem sido jogado de lado, preferindo-se optar pela agressão gratuita, a ofensa pura e simples, quando meios mais civilizados podem ser empregados para resolver conflitos à primeira vista fáceis de serem equacionados. Está faltando autocontrole, respeito pelo próximo, diplomacia nas relações entre os indivíduos. Principalmente empatia, ou seja, o se colocar no lugar do outro, de se identificar com aquela dificuldade pela qual o seu semelhante passa naquele momento. Muitos indivíduos costumam agir selvagemente, ignorando a absoluta necessidade de se fazer com que a paz prepondere ante divergências passíveis de rápida resolução. Se queremos mudar esta realidade , devemos começar pela serenidade e o diálogo. Estas serão sempre as melhores alternativas na luta pela boa convivência entre as pessoas.