Um carnaval de inclusão

Vem chegando o carnaval, uma das maiores manifestações culturais do Brasil. Seja nos bailes, clubes, blocos de rua ou nas praias, a ordem é se divertir durante os dias de folia. Mesmo com tantos estímulos, sons, cores e texturas, é possível que pessoas autistas tenham uma experiência positiva durante o carnaval. Momentos como esses são importantes para promover a socialização e desenvolver habilidades.

Inicialmente, antecipe o que vai acontecer. Fale sobre as músicas, fantasias, confetes e serpentinas e utilize imagens e vídeos que retratem o cenário. Algumas pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) precisam de previsibilidade, planejar tudo pode ser o ponto chave para o sucesso.

Outro ponto importante é observar como os autistas reagem aos estímulos do ambiente. Alguns deles podem apresentar Transtorno do Processamento Sensorial. Essa condição pode causar hipersensibilidade, ou seja, os sentidos auditivos, visuais, táteis, olfativos e alimentares são hiper estimulados, esse excesso de estímulos pode provocar incômodos nas pessoas que estão no espectro. Observe como o autista se comporta em relação ao som, cheiros, toque e caso haja algum desconforto, respeite o tempo dele e busque uma solução que se adeque ao bem-estar de todos. Em alguns casos o uso de abafadores e protetores auriculares pode minimizar o impacto do barulho.

Para quem vai aproveitar o carnaval fora de casa a identificação é um ponto a ser lembrado. Utilizar pulseiras ou cordão de identificação com nome da criança, telefone do responsável e diagnóstico pode evitar possíveis transtornos. Se a família optar por bailes ou bloquinhos, busquem locais mais amplos, ao ar livre e mais afastados da multidão. Levar uma lancheira com alimentação e objetos da rotina da criança pode ser também uma boa estratégia. Escolham roupas leves e confortáveis, sem muitas costuras e etiquetas.

O importante é priorizar o bem-estar e não deixar de aproveitar essa festividade com quem você ama. Esse momento deve ser vivido com base no que é melhor para a sua família. Pessoas com TEA também se divertem. Tudo depende da criatividade e de uma boa dose de respeito.

Érika Rolim é vice-presidente da Associação Fortaleza Azul e mãe de autistas