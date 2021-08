Um Brasil de Chamberlains

Legenda: Igor Mascarenhas é professor Foto: Arquivo pessoal

Neville Chamberlain foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha nos anos que antecederam a Segunda Guerra. Ficou conhecido pelo Acordo de Munique, que concedeu a Hitler, em 29 de junho 1938, regiões da Tchecoslováquia, os Sudetos (com população alemã), com a contrapartida de que a Alemanha não invadiria seus vizinhos. Na reunião, também estava Benito Mussolini, líder fascista da Itália. No dia seguinte, Chamberlain voltaria a Londres e diria uma frase que ficaria na história pela sua inocência: “Voltei da Alemanha com a paz para o nosso tempo”. No mesmo dia, Hitler descumpriria o acordo, invadindo Praga, capital da Tchecoslováquia, acelerando a guerra.

Chamberlain entrou para a história como quem acreditou e dialogou com Hitler, a despeito dos alertas de muita gente - inclusive Churchill – de que o líder nazista já tinha dado demonstrações suficientes de sua falta de apreço pela democracia liberal ao formar milícias, fraudar eleições, mentir, perseguir opositores, promover discurso de ódio e militarizar a sociedade. Chamberlain acreditava, erroneamente, que se podia dar crédito a líderes autoritários e com características fascistas.

O leitor pode estar se perguntando o que isso tem a ver com o Brasil. Temos muitos “Chamberlains” no Brasil de hoje.

São autoridades legislativas e judiciárias que acreditaram ser possível dialogar com um presidente que a todo momento demonstra que não faz política, mas sim “anti-política” e que não se importa com a democracia – desde os tempos de deputado federal – com falas absurdas em que exaltava torturadores, milícias ou a morte de opositores. Bolsonaro tensiona as instituições democráticas e o fará até o limite destas.

Engana-se quem acredita que a PEC do voto impresso, se não for aprovada, será o fim do discurso golpista de Bolsonaro. Engana-se, como Chamberlain enganou-se, quem acredita que o autoritarismo respeita o diálogo republicano e as normas jurídicas. O líder autoritário despreza o Estado democrático e preza a força, como a força de um desfile do absurdo em Brasília, um desfile de blindados em um dia qualquer, que por acaso é o mesmo da votação, na Câmara, da PEC do voto impresso. Até quando nossos Chamberlains acreditarão ser possível o diálogo com o autoritarismo? Será preciso uma invasão a “Praga”? Os blindados já estão lá.

Igor Mascarenhas

Educador e sociólogo