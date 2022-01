Um ano de vacinação

A enfermeira Mônica Calazans, vacinada por sua colega de profissão, Jéssica Pires de Camargo, em 17 de janeiro de 2021, em São Paulo, tornou-se a primeira brasileira a iniciar a campanha de vacinação no país. Um ano depois, decorrido há pouco, vê-se que os resultados da campanha contribuíram decisivamente para um maior controle da pandemia no Brasil.

Naquele 17 de janeiro, o número de mortos pela CoVid-19 já passava de 210 mil no território nacional. Porém, embora já tenhamos chegado ao triste registro de mais de 621 mil mortos até o presente momento, a taxa de letalidade provocada pela doença reduziu-se consideravelmente, de 1,93% no início do ano passado, para 0,30% na atualidade, conforme dados do Ministério da Saúde. A diminuição gradual desse índice significa, ao mesmo tempo, o progresso que a vacinação registrou em todo o Brasil. No momento, mais de 90% da população foram vacinados com a primeira dose dos imunizantes.

À medida que a campanha nacional avança, atingindo um contingente crescente de brasileiros e expandindo-se agora também para as crianças, o número de casos graves e, principalmente, o de óbitos, recua em semelhante proporção.

Mesmo com o surgimento da nova variante Ômicron, com sua maior facilidade de transmissão e o aumento exponencial de novos casos da CoVid-19, mesmo entre pessoas já vacinadas, constata-se que a imunização alterou por completo o caótico panorama com que nos defrontávamos no início de 2021. Apesar do reduzido número de pessoas que contestam sua eficácia e até se recusam a ser imunizadas, a vacinação em massa tem sido o único caminho para que, apesar dos pesares, o mundo inteiro pudesse voltar ao mínimo de normalidade em suas atividades.

Mais do que nunca, o reforço vacinal é fundamental para que se possa reverter o ainda complicado cenário. Graças à estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) e à tradição brasileira em campanhas de vacinação, estamos atualmente em situação melhor do que a dos Estados Unidos e de muitas nações europeias. Que celebremos e melhoremos ainda mais, portanto, os bons resultados da vacinação no Brasil.

Gilson Barbosa é jornalista