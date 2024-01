Um ano bem produtivo

Ao encerrar as atividades legislativas do ano de 2023, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados divulgaram (individualmente) balanços com dados alvissareiros, especialmente pela diversidade de matérias deliberadas nos plenários, prevalecendo proposições que modificaram ou trouxeram inovações para as normas que regem as atividades econômicas do país.

A verdade é que a pauta econômico-financeira passou a dominar a agenda congressual, desde o final de 2022 quando a equipe do presidente Lula da Silva (que se preparava pra tomar posse) enviou ao Congresso o que foi denominada de PEC da Transição, instrumento que permitiria ao novo governo aumentar o teto de gastos do Orçamento Geral da União, tendo em vista que a proposta original já havia sido votada pelo Poder Legislativo.

O recorde de produtividade foi evidenciado não apenas pelas deliberações plenárias de ambas as Casas, mas também nos colegiados (comissões permanentes e especiais), sobretudo pelas discussões relacionadas aos segmentos econômico-financeiros e sociais, bem assim quanto às mudanças climáticas, notadamente em razão dos inúmeros fenômenos naturais ocorridos em todos os quadrantes do planeta.

A Câmara tornou público bem sintetizado relatório de atividades, no ano recém-encerrado, destacando como fator preponderante para o aumento gradual significativo no trabalho de seus integrantes, as inovações tecnológicas no modo de apresentação de proposições, além da gestão dos processos legislativos em formato digital, o que, sem dúvida, contribuiu para agilidade e eficiência na tramitação.

O retorno do funcionamento de comissões mistas para apreciação de medidas provisórias–interrompido durante a pandemia da Covid-19 –, e a criação de três novas comissões técnicas no âmbito do Senado, também concorreram para um avanço considerável da atuação de deputados e senadores, impulsionada pela mobilização de CPIs sobre variados questionamentos nacionais, ensejando maior visibilidade do Parlamento no noticiário da grande mídia.

Diante de tais elementos, o reconhecimento popular ressoa como algo natural, muito se devendo aos presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira pela firmeza na condução dos trabalhos.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte