Um 7 de setembro potencializado

Um sete de setembro potencializado empolgou não só os partícipes diretos, mas, também, o País inteiro, numa demonstração de que o governo, comandado, pela terceira vez, por Lula da Silva mobilizou, de forma uníssona, todo o aparato militar, confirmando a grandeza de nossas Forças Armadas, todas sintonizadas num delirante desfile que arrancou aplausos da multidão presente, bem assim de milhões de expectadores que, através da televisão e do rádio, surpreenderam-se com a organização e o esplendor do evento.

Os mais de dois mil integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, que compuseram os diversos pelotões da contagiante festa cívica, tornaram explicita a hierarquização em todas as corporações, sem exceção da frota de aviões e outros instrumentos militares, que evidenciaram as diretrizes do atual Governo no sentido de revitalizar estruturalmente as três armas, que se acham sempre predispostas a efetivar orientações que visam a fortalecer o novo panorama vivenciado pela nacionalidade.

Ressalte-se, também, que, o ambiente vibrátil das comemorações do Dia da Pátria são efeitos do ritmo empreendido por uma gestão que, mesmo com apenas alguns meses de trabalho, há sinalizado fase auspiciosa para a todos os brasileiros, trazendo-lhes a certeza de que somos uma Nação aguerrida e ordeira, congraçada pelo mesmo sentimento democrático.

Mais do que comemorar o grito de nossa Independência, a festividade realizada na Esplanada dos Ministérios, com a participação de inúmeras autoridades governamentais, celebrou a sincronia de nossas instituições militares, especialmente quanto ao cumprimento de sua missão precípua, que é a defesa da paz interna e externa do território nacional, por isso mesmo, merecendo o respeito dos compatrícios e das demais nações.

Solenidades idênticas aconteceram na maioria das nossas capitais, tudo se processando em clima de equilíbrio e concórdia, conforme a opinião de comentaristas especializados no tema, repercutida nos principais veículos de comunicação.

Dentro desse contexto, dir-se-á que, patrioticamente, todos exercitaram o “amor febril pelo Brasil...”.