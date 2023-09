Ulysses continua vivo

Os círculos políticos estão se mobilizando para prestar homenagens à memória imperecível de Ulysses Guimarães, a quem se deve a luta pela redemocratização do país, possuidor que era de penetração incomensurável em todos os recantos do território nacional, especialmente por sua atuação corajosa em busca da normalidade institucional da Nação brasileira.

O seu prestígio foi granjeado por atitudes retilíneas, praticadas inicialmente em São Paulo, principiando como deputado estadual, quando pontificou na Assembleia Legislativa, conquistando o respeito dos seus pares e da opinião pública daquela portentosa Unidade Federada, expandindo sua habilidade pelo vasto território nacional, sobretudo ao assumir o comando do nosso partido (MDB), congregando lideranças prestigiosas que compuseram a base de sustentação de um trabalho que, pouco a pouco, se transformou na maior estrutura partidária do Brasil.

A agremiação começou a crescer no embalo de sua pregação cívica, com Ulysses sempre predisposto a desfraldar uma bandeira que passou a ser sinônimo de democracia, intensificada após a desistência do nosso primeiro dirigente, que culminou na implantação de um ritmo incessante de atividades nas tribunas parlamentares e em praças públicas, com espontâneas adesões à uma batalha que se iniciaria nas capitais estaduais, disseminando-se pela maior parte das demais comunas.

Foi, entretanto, no Parlamento Nacional que a expansão de nossas hostes somou expressivo engajamento, num desdobramento que se espraiou pelos mais longínquos recantos, tudo projetado sob a direção de quem, como o “Senhor Diretas”, se dedicou a consolidar uma facção que espelhasse as aspirações da nacionalidade.

A Câmara dos Deputados – denominada a Casa do povo –, o elegeu três vezes para liderar os seus pares, em todas ocasiões cercando-se de uma equipe competente, da qual me considero haver sido um modesto colaborador, seja como senador ou deputado federal, porfiando numa ação patriótica que tornou o MDB a mais ponderável sigla de todos os tempos entre nós.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte