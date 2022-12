Uber na CLT

O Tribunal Superior do Trabalho, órgão máximo da Justiça do Trabalho, no ano corrente reconheceu o vínculo de emprego entre um motorista de aplicativo e a Uber.

A decisão foi proferida pela Terceira Turma do Tribunal, que por maioria reconheceu que estão presentes, no caso específico, os elementos que caracterizam a relação de emprego, quais sejam, a prestação por pessoa humana, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.

Destaca-se dentre esses elementos, como os dois últimos foram identificados (não eventualidade e subordinação), considerando que em geral, não só a Uber, mas outras plataformas de economia compartilhada, se baseiam na falta deles para que não seja reconhecida a relação de emprego.

Assim, sobre a não eventualidade, em que pese o fato de o trabalhador não estar vinculado ao cumprimento de um número mínimo de horas de trabalho (jornada de trabalho mínima), ou poder prestar serviços para outras empresas (exclusividade), ainda assim não estará descaracterizado o caráter de vínculo permanente com a Uber.

E quanto à subordinação, esta se mostrou presente por conta do trabalhador estar sujeito ao controle disciplinar da empresa, que avalia continuamente a performance dos motoristas, a partir das notas atribuídas pelos passageiros, sendo esse sistema, inclusive, o parâmetro para o descredenciamento, o que seria equivalente a demissão.

Extrai-se desse emblemático julgamento, a despeito dos críticos da existência da Justiça do Trabalho, como esse ramo do judiciário se mostra atualizado e aberto às mudanças advindas da revolução tecnológica.

Enfim, a matéria ainda não está pacificada, havendo atualmente pedido que a questão seja levada ao Pleno do Tribunal, para que seja definida em decisão vinculante.

Caso a discussão se encerre de forma favorável à classe obreira, será um verdadeiro triunfo do Estado Democrático de Direito, o qual ostenta mecanismos para inibir a utilização predatória do trabalho humano, de grandes empresas, que nas palavras do relator, “não respeitam regras civilizatórias trabalhistas, para conseguirem cumprir os seus objetivos empresariais.”

Pedro Militão de Lucena é advogado