Turismo religioso para conhecer o Ceará

É preciso dizer que não haverá desenvolvimento sustentável das metrópoles sem pensar a integração com crescimento para as cidades do interior. Não há conjunto forte, sem unidades que avancem em direção a um caminho único.

O Ceará tem integração viária e uma economia organizada além de uma linhagem de gestores responsáveis fiscalmente, o que tornou nosso Estado capacitado para voos antes inimagináveis, a exemplo dos bons números da educação pública, da implantação dos hubs aéreo e tecnológico, além do recém anunciado plano de produção do hidrogênio verde, mas acredite, precisamos mais. Precisamos apresentar o Ceará ao cearense, e fazê-lo transitar pelos destinos turísticos na sua própria terra.

Uma das ferramentas necessárias é a Política Estadual de Incentivo ao Turismo Religioso – fruto de projeto que apresentei à Assembleia Legislativa. Ele se fundamenta na nossa riqueza, inclusive imaterial, a exemplo do Cariri - berço cultural do estado. Essa região já tem o turismo religioso como instrumento de fomento econômico, porém, quando o projeto for inteiramente implementado, haverá um apoio governamental maior e o que é plano de governo passa a ser plano de estado.

É bom também registrar que atrativos de natureza religiosa não se restringem à fé em si. O resultado desse fluxo se estende às oportunidades de ocupação dos restaurantes, hotéis, parques, comércio local e resultam em geração de renda e postos de trabalho. Tudo que o Brasil precisará no pós-Covid.

Sendo assim, convido a conhecer o projeto do qual faz parte um conjunto de ações. Dentre tantas, atenção à infraestrutura básica como aeroportos e rodoviárias, preservação por lei da identidade cultural local, normatização da qualidade de serviços e sistematização de dados estatísticos – como pressupõe toda ação pública de qualidade. Depois de conhecer o projeto, cearense, conheça o Ceará. Você vai se surpreender.

Fernando Santana

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará