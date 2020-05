Turismo não é fake news

Gostaria que essa realidade que nos trouxe o novo coronavírus fosse uma fake news. O turismo, desde o século passado até chegarmos nos tempos atuais, é essa atividade consolidada como grande indutora da economia mundial, tanto pelos investimentos realizados na infraestrutura dos destinos turísticos assim como na superestrutura em aeroportos, portos e terminais de passageiros, sem esquecer a instalação de redes hoteleiras e de um superinvestimento em veículos de deslocamento, esses com a capacidade de transportar em apenas um voo centenas de passageiros.

E agora bate em nossa porta uma pandemia sem precedentes. Em recente nota, o secretário-geral da Organização Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, disse que "a Covid-19 teve um impacto nas viagens e turismo como nenhum outro evento da história". Agora, pergunto: como manter essa atividade de tamanha importância para a sociedade e para a economia mundial? O turismo, pela sua essência, é um movimento de massa que envolve milhões de pessoas circulando no mundo todo durante todas as estações do ano.

Enquanto não se tem uma solução definitiva do combate à Covid-19, por meio de uma vacina que possa imunizar toda a população, constata-se hoje que o estímulo para acelerar a recuperação, por fim, será a preparação do futuro.

Os atores envolvidos nas atividades turísticas do Estado, atentos a essa realidade por meio de suas entidades de classe, estão em construção de um plano rigoroso de funcionamento em conformidade com as diretrizes governamentais e de saúde, tendo como princípios norteadores reforçar as medidas de limpeza e desinfecção dos espaços públicos e privados.

Nosso desejo é que a crise passe e o Brasil continue um destino atraente pelo que oferece de acolhimento, clima, gastronomia e cultura.

Léo Capibaribe

Presidente da Associação Brasileira dos Jornalistas Especializados em Turismo secção Ceará (Abrajet-CE)