Tudo tem seu tempo

A tentacular crise brasileira encampa todos os setores de atividade humana, atingindo agudamente a economia, a política, a saúde, a educação e todos os segmentos sociais, principalmente os menos favorecidos. Entretanto, é na Ética e na Política que se encontra, a nosso ver, a gênese, a força motriz que gera toda a crise em que estamos envolvidos, pois interesses de grupos prevalecem sobre o bem comum.

A crise socioeconômica em que o País mergulha é de tal profundidade, de magnitude tão imensa, que soluções imediatistas são inúteis. Não se devem conceber apenas soluções táticas, mas também estratégicas. O Brasil precisa de propostas estruturais, não apenas circunstanciais, ou seja, de rumo definido. Tal situação nos lembra a fábula do Esopo, personagem mítico que viveu no Sáculo VI a.C., “O cão e a lebre: Um cão tinha pego uma lebre e ora a mordia, ora lhe lambia os beiços.

A lebre lhe deu então um ultimato: Vamos. Decidi-te. Ou o carinho ou a morte. Quero saber com quem estou lidando, se amigo ou inimigo. Isto se aplica a quem tem comportamento ambíguo.” Dessa forma, teme-se pelo futuro deste País. Muitos homens públicos ainda não se aperceberam da gravidade da situação, e teimam em fazer manifestações políticas como se vivêssemos no melhor dos mundos. No momento, a sociedade exige diretrizes e ações para ampliar o nível de emprego, combater a miséria, melhorar a distribuição de renda, controlar o processo inflacionário e retomar o crescimento econômico. São objetivos difíceis, até conflitantes, no entanto precisam ser perseguidos.

O brasileiro não suporta mais as forças especulativas e as improvisações, desejando, o quanto antes, a realização de investimentos produtivos que permitam a melhoria da qualidade de vida. Por fim, cremos que a saída para a crise brasileira, além do aperfeiçoamento permanente do processo democrático e dos investimentos sociais básicos, passa, necessariamente, pela produção de bens reais da agricultura e da indústria, bem como do desenvolvimento do setor serviços. P. S- Conforme as colocações acima, convém lembrar o Art. 3° de nossa Constituição.

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I. construir uma sociedade livre, justa e solidária; II. Garantir o desenvolvimento nacional; III. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC