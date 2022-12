Troféu Lojista 2022 da CDL

O empresário Emílio Ary e seu irmão Pedro Ary serão homenageados, nesta sexta-feira, com o Troféu Lojista do Ano 2022, outorgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza.

Para os que acompanham a performance social e comercial do nosso Estado, terá de reconhecer o Grupo Casa Blanca, com integrantes que sempre estiveram aptos a ampliar as suas atividades econômico-financeiras, priorizando itens que engrandecem a Organização, impulsionadora dos segmentos produtivos, que situa os dois líderes empresariais entre os mais proficientes gestores da atual geração, com visão inovadora em termos de expansão comercial, de cuja prova mais nítida é o próprio estabelecimento sob o comando de ambos.

A Casa Blanca, personificada em seus sócios-administradores, merecidamente faz jus a esse reconhecimento, por ser uma empresa que se porta com engenho e arte para incentivar o desenvolvimento econômico de nossa Unidade Federada, com extensão aos Estados vizinhos –, todos identificando no Grupo uma percepção indômita, ao promover iniciativas sempre bem acolhidas, por dispor de características expansionistas, com projetos ousados, despontando ideias que atendem aos anseios de crescimento do Ceará.

Tanto isso é verdade, que Emílio Ary, o irmão e filhos sabem atuar no mercado com o sentimento de quem está construindo algo promissor, favorecendo hoje e sempre o progresso cearense, daí a distinção de Entidade tão prestigiosa, como a CDL, que certamente tornará ainda mais dinâmica a atuação do Grupo Casa Blanca, comprovando o acerto no trabalho arrojado de seus dirigentes.

Diversos segmentos e cidadãos testemunham a ação de um Grupo econômico visionário, que passou a ser uma das molas propulsoras das atividades econômico-empresariais do Estado. Por tudo isso, os aplausos que espargimos, com entusiasmo, motiva, bem mais, a busca pelo crescimento da referida Corporação Empresarial.

Não remanesce dúvida de que o Prêmio a ser entregue, neste 09 de dezembro, estará coroando todos os esforços de Emílio e Pedro Ary que, coadjuvado por familiares e demais colaboradores, há contribuído para o crescimento econômico cearense, merecendo não só esse, mas diversos outros honrosos títulos.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte