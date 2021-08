Tristeza e depressão podem fazer emagrecer?

Legenda: Raquel Mello é Psicóloga Foto: Arquivo pessoal

Na sociedade, é comum associarmos magreza com alegria ou realização. Muitas pessoas acreditam que estar magro traz uma sensação de bem-estar, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes, uma pessoa perde peso devido a alguma situação difícil que está passando e, dependendo do caso, pode ser necessário fazer uma dieta de engorda com orientação profissional.

Não são apenas famosas que sofrem com o emagrecimento por causa da tristeza ou depressão, anônimas também convivem com esse dilema. É importante saber diferenciar tristeza de depressão até para poder ajudar em situações parecidas com um amigo ou familiar. A causa da tristeza geralmente é algum acontecimento específico, como um luto, a perda de algo ou uma frustração. No caso da depressão, não há um motivo específico.

A tristeza é um sentimento normal e não afeta a sua produtividade. Mesmo triste, você consegue fazer as tarefas do dia a dia. Alterações de peso e apetite são comuns na depressão, sendo inclusive um dos marcadores significativos para um diagnóstico. Tanto a tristeza como a depressão diminuem os níveis de dopamina e serotonina no cérebro, neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e isso leva a uma alteração na alimentação.

Ao perceber que alguém não está bem e está perdendo peso devemos evitar fazer comentários falando que a pessoa está muito magra, parecendo doente ou até mesmo fazer um elogio relacionado a magreza, pois muitas vezes a pessoa não se sente bem estando magra. Isso ainda pode reforçar transtornos alimentares como anorexia e bulimia.

Quem passa por um momento de sofrimento na depressão ou com transtornos alimentares necessita ser acolhido. Portanto, procure por um psicólogo quando o prejuízo social e orgânico estiver aumentando e mudando sua vida. Vá a um especialista se perceber que deixou de ir a lugares que sempre vai, deixou de comer, perdeu ou aumentou demais o peso, entre outros. Um profissional irá ajudar na recuperação da autoestima e da vontade de viver. Fique atento a sua saúde mental e busque ajuda.

Raquel Mello

Psicóloga; Psicoterapeuta Clínica; Coach de carreira; Especialista em Terapia Cognitiva Comportamental pela CBI of Miami.