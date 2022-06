Trilhando o caminho diplomático

Em recente encontro de repercussão internacional, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando se realizava a Cúpula das Américas, o nosso mandatário Jair Bolsonaro assumiu postura de relacionamento com ressonância diplomática, na discussão de temas mundiais, sem que transparecessem assuntos confidenciais entre ambos, nas interpretações da mídia especializada, dando à importante reunião inequívoca evidência, especialmente no trato com órgãos de comunicação, fato constatado pelos círculos que acompanharam a troca de opiniões entre líderes de países aliados.

Em plena campanha eleitoral, enfrentando meia dúzia de concorrentes na disputa sucessória, não há dúvida de o governante brasileiro buscou capitalizar atenções que lhe propiciem o centro de debates e comentários do jornalismo universal, o que serve de projeção no intento de granjear a simpatia dos nossos compatrícios.

Não se pode, por tudo isso, deixar de realçar tal ocorrência, sobretudo num instante de convulsão mundial e, por outro lado, entre nós, uma competição cruenta a ser travada em outubro próximo, quando, pelo menos, cerca de seis ou mais disputantes almejam suceder ao atual chefe de nossa Pátria, num ambiente de complexidade, já que ainda indefinida a preferência da massa votante.

Se outras ousadas intercessões vierem a acontecer, com visibilidade assemelhada, não se deve negar que, mobilização com essa característica, pode ampliar as perspectivas eleitorais daquele que aspira permanecer à testa dos destinos nacionais.

Quando mais próxima a fase das convenções partidárias para o pleito, inúmeras versões dispararão por entre argutos observadores, ensejando controvérsias que suscitarão vantagens ou desvantagens nos corredores dos acertos, ou mesmo nas fileiras audaciosas da atenta imprensa nacional e regional.

Que novas incursões assim despontem, com vistas a redimensionar o que vinha faltando nas articulações do acirrado confronto, que há meses agita

o País. A batalha perdurará com ardis engenhosos, capazes de agregar adesões dentre os segmentos conscientizados de nossa Nação.

O povo que o diga, na vontade soberana do voto livre e democrático.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte