Tratamento do Conflito nas Escolas Brasileiras: um olhar restaurativo

“O aluno agressor assassinou a professora com uma facada pelas costas. Nem deu tempo de ela se defender.” Lamentavelmente temos mais uma triste história de violência dentro da instituição escola, que já foi símbolo (e ainda é para muitos) de segurança, acolhimento e aprendizado.

Filha de professores e também professora que sou da escola pública em Fortaleza, trabalhadora da Educação, essa notícia chega a mim com muito pesar. De toda a tragédia, é natural que se destaque o cuidado às vítimas. As feridas que se abriram na comunidade escolar vão precisar de tratamento a longo prazo para cicatrizar. Mas muito importante é compreender a necessidade de pôr luz também no agressor. É fundamental olhar para os jovens agressores e violentos, pois todos, crianças e adolescentes, de acordo com o regramento legal brasileiro, devem ser cuidados.

Esse infelizmente não foi um episódio isolado na história da educação no Brasil e levanta questionamentos desde a ordem da saúde mental dos adolescentes, dos professores, até o envolvimento dos pais na vida escolar de seus filhos. Vamos pensar e cobrar do Estado meios para garantir segurança para os filhos dos cidadãos que confiam na escola para tutelar seus bens mais preciosos, atualmente em tempo integral, ponderando o poder de polícia.

Os jornais informam que o aluno agressor, protagonista da tragédia, foi transferido de outra escola após apresentar comportamentos que assustaram alunos e pais, levando ao registro de um boletim de ocorrência sobre o fato. E aqui eu lembro da época em que trabalhei como Mediadora de Conflitos Escolares, em que atuávamos pautados nos princípios da Justiça Restaurativa para orquestrar os diversos conflitos do dia a dia nas unidades de ensino. Os mediadores de conflito eventualmente articulavam a transferência de alunos por motivo de conflitos, ou mesmo matrículas de adolescentes em conflito com a lei, cuja obrigação do Estado é garantir que esses jovens estejam na escola. Certa vez uma diretora me questionava qual a procedência do infante para saber se iria informar se tinha vaga ou não. Eu prontamente respondi ironicamente que ele vinha de “Harvard”! Os jovens precisam estar na escola!

Trabalhar com os adolescentes é uma enorme desafio, ainda maior em casos de violência. Quando fazemos um retorno histórico sobre as últimas notícias de violência ocorridas em ambiente escolar, temos como constante agressores adolescentes entre 13 e 14 anos de idade. Aqui vale a pena lembrar que as Práticas Restaurativas, princípios com os quais trabalhei em escolas da rede pública de ensino básico, propõem que a comunidade escolar seja um ambiente de diálogo, de Comunicação Não Violenta. Minha melhor memória são Círculos de Diálogos que são verdadeiros portais de energia, cuidado, afeto e segurança, que me marcaram muito pela confiança de muitos em partilhar suas experiências, suas dores e suas necessidades.

Howard Zehr, autor inglês que publicou o livro “Trocando as Lentes” trabalhou com o conceito de Justiça Restaurativa como forma de ver o crime pela perspectiva do cuidado à vítima, focando no futuro, de forma que o agressor tenha oportunidade de ser responsabilizado, mas também de restaurar aquele sistema que foi desequilibrado pela conduta delitiva dele. É um processo de reflexão individual e coletiva, que faz com que o foco saia dos incipientes vigiar e punir para agora restaurar.

As Práticas Restaurativas foram trabalhadas pela autora inglesa Belinda Hopkins com foco no ambiente escolar, oportunizando à comunidade o diálogo em situações de

conflito. Mostrar aos jovens palavras que comuniquem os sentimentos e as emoções, abrindo espaços seguros para meditarem sobre o que estão sentindo, dialogando sobre as dores que levam às ações violentas, é uma forma de a sociedade compreender quem são essas pessoas e compreender suas necessidades.

As tragédias noticiadas periodicamente gritam a necessidade de cuidado com a saúde mental dos sujeitos infantes, dos educadores e de todos os profissionais que contribuem para o crescimento da juventude nas escolas. Em 2019 foi publicada a Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. O dispositivo legal orienta, no art. 2º, que “os sistemas de ensino disporão de 1 (um) ano, a partir da data de publicação desta Lei, para tomar as providências necessárias ao cumprimento de suas disposições”.

A realidade para implantação desse tipo de legislação é demasiado desafiadora pela complexidade da efetivação, que envolve, por exemplo, concurso público e, especialmente, verbas para dar esse cumprimento. Portanto, é muito importante que a comunidade escolar acompanhe os desdobramentos desse tipo de lei, pois os profissionais psicólogos e assistentes sociais têm condição de contribuir de forma assertiva com o tratamento das situações de conflito escolar.