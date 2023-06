Tratamento de crianças com TDAH

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) aborda uma temática amplamente discutida no cenário contemporâneo, principalmente no que se refere ao discurso especialista, seja ele ligado à psicologia ou à medicina. É um transtorno neurobiológico, de etiologia multifatorial, dependente de fatores genéticos-familiares, adversidades biológicas e psicossociais, caracterizado pela presença de um desempenho inapropriado nos mecanismos que regulam a atenção, a reflexibilidade e a atividade motora.

As primeiras referências psicopatológicas na literatura médica apareceram no meio do século XIX. Entretanto, apenas na década de 1990 o TDAH é um dos principais motivos de encaminhamento para tratamento psicológico e médico.

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) é direcionado para profissionais da área da saúde mental que lista diferentes categorias de transtornos mentais e critérios para diagnosticá-los, de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria. Segundo o DSM-5, a característica essencial do TDAH é um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento.

A discussão sobre tal transtorno aborda as possíveis dificuldades que envolvem rotina pessoal, social e escolar/profissional do indivíduo. Nesse sentido, deve ser necessária a busca de pesquisas que contribuam para uma visão crítica acerca desse diagnóstico, tendo em vista que o mesmo deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar para que haja um acompanhamento clínico e as possíveis indicações medicamentosas que possam minimizar as implicações advindas do transtorno. A escritora Meire aponta a medicalização da vida cotidiana, capaz de transformar sensações físicas ou psicológicas normais em sintomas de doenças, vem provocando uma verdadeira “epidemia” de diagnósticos.

Diante dessas informações que indicam um crescente número de diagnósticos de TDAH, faz-se necessário compreender a sua complexidade, levando em consideração o contexto social e os possíveis afetamentos provocados pelo uso dos medicamentos advindos de um diagnóstico não fidedigno ao contexto do sujeito.

O objetivo desse texto é demonstrar a importância de um diagnóstico preciso do TDAH realizado por uma equipe multidisciplinar, bem como a prescrição do uso de medicamentos. Especifica-se ainda, identificar as suas características, como o diagnóstico deve ser realizado e as intervenções mediante o tratamento. Para compreender a complexidade do transtorno é necessária uma leitura crítica que leve em consideração o contexto histórico do sujeito.