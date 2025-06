Transnordestina: a força do nosso crescimento está no modal ferroviário

Não é viável falar sobre o futuro da logística brasileira sem uma política pública orientada à retomada dos investimentos no modal ferroviário. E essa afirmação não se trata – nem de longe – de mero devaneio saudosista.

Décadas se passaram desde que o Brasil trocou as ferrovias pelas rodovias, substituindo o trem pelo caminhão no papel de força-motriz da cadeia econômica do setor produtivo. Foi um erro, infelizmente, e as consequências são sentidas por todos nós.

Nosso país é muito extenso de sul a norte e de leste a oeste. Não é razoável imaginar uma carga de proteína bovina saindo do Rio Grande do Sul rumo ao Pará por carreta. Não é razoável, repito, mas essa é a realidade. É uma logística repleta de gargalos de prazos, custos, riscos, perdas e outros fatores negativos.

Nesse contexto, a retomada de investimentos em ferrovias se apresenta não apenas como alternativa, mas como solução estratégica para superar esses gargalos.

Ao interligar polos produtivos ao transporte marítimo, a ferrovia Transnordestina representa uma mudança de paradigma. O Ceará tem dois portos, está numa localização privilegiada e estratégica no mapa, possui vocação para o desenvolvimento e deve ser um estado fundamental nesse processo de priorização de verbas para ferrovias.

Assim, é preciso compreender que a Transnordestina não é apenas um projeto de infraestrutura, mas uma política pública de integração regional, capaz de transformar a realidade econômica do Ceará. É fato que há projeções para o transporte de passageiros, mas está nos trens de carga a maior demanda atual. São essas composições que devem puxar o desenvolvimento e atrair o investimento entre o Pecém e o Cariri.

Cada centímetro dessa ferrovia e todas suas estações são – efetivamente – oportunidades de crescimento para pequenos e médios municípios cearenses. Didaticamente falando, o melhor exemplo para explicar esse contexto é Quixeramobim.

O município do Sertão Central é o centro geográfico do Ceará. Está bem no meio do mapa cearense. E é uma cidade a ser cortada pela Transnordestina. Existe a expectativa de um porto seco e de outras unidades ao redor dessa estação.

Reitero: não se trata de devaneio saudosista, de resgatar os tempos em que vagões antigos cruzavam o nosso interior, repletos de passageiros no vaivém da vida cotidiana. Aqui, a pauta é transportar cargas nossas e de outros centros produtivos, baratear custos, reduzir prazos, oferecer eficiência e trazer desenvolvimento.

Na rota da Transnordestina, Quixeramobim acelera nos trilhos de uma economia mais forte, mais veloz e menos dependente de transferências estaduais e federais. A cada parada na estação, devem surgir empregos diretos e indiretos, novos negócios, serviços de apoio e oportunidades concretas de inclusão produtiva. Por isso, cabe a todos os cearenses – e brasileiros – acompanhar com atenção esse processo, cobrar concretização e colaborar ativamente na construção de um país mais eficiente, competitivo e justo.