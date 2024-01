Transição energética e o desafio da qualidade dos serviços

O ano de 2023 acabou e com ele ficou uma grande lição a ser aprendida daqui para frente. Em primeiro lugar, percebemos que a transição energética ganhou força e hoje é imperiosa a necessidade de nos adequarmos a ela. As distribuidoras de energia terão que dispor alternativas diante da busca cada vez maior por quem oferece energia mais barata, principalmente aqueles de energia dita limpa.

É claro que o governo também terá difícil missão nesse novo contexto para criar uma forma de manter a viabilidade econômica dos contratos com as concessionárias, uma vez que a maior parte do controle tributário do setor energético hoje passa necessariamente pela cobrança e repasse dessas empresas ao governo.

Por outro lado, há também a exigência de uma maior eficiência por parte das concessionárias pela manutenção de uma energia constante e sem interrupções, mesmo em cenários cada vez mais desafiadores, diante de uma mudança climática global que afeta os sistemas de energia.

No nosso País, a questão é muito desafiadora, mas fomos abençoados com a oportunidade de ser protagonistas na economia mundial. Aqui, encontramos a melhor estadia dos ventos e de iluminação solar, necessárias para a produção de energia elétrica renovável. Até mesmo o transporte e o armazenamento dessa energia parece ter finalmente se resolvido com o hidrogênio verde.

O clima semi-árido do Ceará, que assolou a vida de milhares de cearenses, passou de lembrado como nocivo e hoje é visto como a solução para muitos problemas, uma vez que os investimentos na geração dessa energia colocará o Estado em posição de destaque, possibilitando a diminuição das desigualdades.

Atenta a esse cenário, a Ceneged tem buscado aproveitar da melhor maneira esse momento em que a carência por mão de obra ativa para viabilizar os novos serviços permitirá o crescimento contínuo e sistemático dos empreendimentos que estiverem alinhados com as mudanças tecnológicas. Em nosso planejamento estratégico, um dos focos definidos foi nossa capacitação quanto à demanda nova por atividades ligadas a energias renováveis e a inovação contínua dos serviços já existentes.

O mundo hoje mudou, e sempre que isso acontece, é natural o sentimento de receio do que é novo. Mas a história da humanidade nos ensina que toda transformação se faz necessária para que haja crescimento e adaptação às novas realidades.

Marcus Filgueiras é diretor administrativo da Ceneged