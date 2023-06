Transformação digital, processo estratégico

A transformação digital é essencial para empresas que desejam se adaptar às demandas e tendências do mercado, alavancar a eficiência operacional e criar experiências excepcionais para os clientes. Mas antes de iniciar esse caminho, é preciso ter claro o que ele abrange. A transformação digital é um processo estratégico que envolve a adoção de tecnologias inovadoras e a reestruturação de processos para impulsionar a eficiência, a agilidade e a criação de valor. Envolve desde a cultura organizacional até a experiência do cliente, permitindo a integração de dados, a automação de tarefas, a personalização de serviços e a utilização inteligente de análise de dados. A transformação digital capacita as empresas a se adaptarem às demandas do mercado, ampliando a competitividade, melhorando a tomada de decisões e impulsionando o crescimento sustentável.

O processo começa com uma avaliação estratégica da organização e uma análise da cadeia dos processos, com enfoque no nível de maturidade digital da companhia. A partir disso, são identificadas as oportunidades de inovação e a definição de metas claras e mensuráveis para impulsionar o processo.

Além disso, é preciso desenvolver uma cultura digital em toda a organização, capacitando os funcionários a adotarem a nova mentalidade e fornecendo treinamentos relevantes. Afinal, a transformação digital não é apenas sobre tecnologia, mas também sobre pessoas.

A transformação digital também beneficia os processos internos, com a aplicação de soluções digitais - implementação de ferramentas, automação de processos, integração de sistemas, entre outras.

Por fim, a transformação digital também melhora a experiência do cliente, fornecendo interações relevantes e personalizadas, garantindo a satisfação com a qualidade dos produtos e serviços e ampliando a fidelidade à marca.

É importante lembrar que a transformação digital é um processo contínuo, que deve acompanhar as tendências emergentes e as tecnologias disruptivas para impulsionar a vantagem competitiva da empresa, maximizando oportunidades e garantindo sua relevância no mercado.

Roseanne Pimentel é CEO da Key Solution