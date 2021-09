Trabalho remoto na administração pública

Legenda: Juracy Soares é diretor Executivo da Auditece Foto: Arquivo pessoal

A pandemia de 2019 impôs, e continua a impor – a uma infinidade de instituições públicas e privadas – a adoção de medidas inovadoras para continuar a atender seus usuários. A Administração Pública brasileira, contudo, deve seguir rígidos Princípios Constitucionais para entregar à sociedade cada vez mais serviços demandados, tanto em quantidade quanto em qualidade.

A partir da série de medidas de restrição à mobilidade e ao atendimento presencial, restou ainda mais evidente a necessidade de a Administração Pública reavaliar, redimensionar e aperfeiçoar sua rede de atendimento ao cidadão-usuário do serviço público.

A adoção de medidas legalmente previstas de Governo Digital (Lei nº 14.129/2021) fornece ainda mais alinhamento aos Princípios da Administração Pública do que o antigo modelo de atendimento presencial.

O atendimento digital acolhe o Princípio Constitucional da Legalidade, tendo em vista que já existe Lei expressa determinando princípios e diretrizes para tal medida. Cumpre com o mandamento da Impessoalidade, uma vez que confere à Administração a capilaridade capaz de levar a todas as cidades um atendimento ágil, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, dotado das ferramentas de acessibilidade previstas na legislação aplicável.

A prestação de serviços – por parte da Administração Pública – a partir do uso de ferramentas de Governança Digital atende também ao Princípio da Continuidade do Serviço Público que, parte do pressuposto que esses referidos serviços não podem ser interrompidos, tendo em vista sua natureza e relevância.

O trabalho remoto se constitui ainda em instrumento que confere ao gestor público um elevado grau de segurança e transparência quanto ao controle de produtividade por processos.

As medidas de aperfeiçoamento que integrem serviços disponibilizados na modalidade digital são, portanto, aderentes aos Princípios da Administração Pública. A manutenção de servidores públicos em regime de trabalho remoto até que a pandemia venha a ser plenamente debelada se constitui em medida de segurança sanitária que preserva vidas, o bem jurídico mais valioso a ser resguardado pelo Estado.

