Trabalho remoto dá origem ao pânico do “presenteísmo na doença”

Giovani Lucena é psicólogo

Há um ano o mundo passou a viver uma realidade difícil de se adaptar: o isolamento social. Se a pandemia mexeu com os cenários político e econômico, o impacto não foi menor na saúde mental da população, mesmo de trabalhadores que mantiveram seus empregos e ainda conseguiram fazer home office.

O que poderia ser o “mundo dos sonhos”, que é estar trabalhando e dentro de casa, trouxe à tona a sensação de culpa de ficar doente. O medo de pedir um dia de licença para cuidar da saúde deu origem a um pânico chamado “presenteísmo na doença”, que se refere aos colaboradores que continuam dando duro mesmo quando estão doentes.

A desconfiança perpassa por ambos os envolvidos. Os chefes, que têm um receio natural sobre a performance de seus funcionários e também dos colaboradores, que em um momento de instabilidade econômica, se sujeitam ao excesso a fim de fazer mais que o habitual, mesmo doentes, para se manterem valorizados e garantirem o seu

emprego.

A transparência sobre como a diretoria enxerga o desempenho do funcionário é fundamental para diminuir significativa parte do sofrimento dele, especialmente se ele precisar se ausentar por motivos de uma patologia. Os elogios sinceros devem ser um hábito frequente, pois eles têm o poder de apontar que os colaboradores estão percorrendo pelo caminho de sucesso e estabilidade profissional.

Em tempos de trabalho remoto, o caminho mais assertivo para chegar ao equilíbrio e manter a saúde física e mental, é definir o que é prioridade e o que é urgente. Nem tudo que é urgente é, necessariamente, uma prioridade. Também é possível buscar a validação com os chefes, para saber se eles consideram que algo deve ser melhorado na performance do colaborador, caso eles por conta própria não ofereçam feedbacks.

Uma boa comunicação, aberta e sincera, é um ótimo caminho para conter as ansiedades dos colaboradores e, ao mesmo tempo, manter os chefes informados de suas atividades. Também a relação de confiança fará com que o chefe não desconfie do seu funcionário caso ele fique doente e precise de uns dias de licença para se cuida.

Giovani Lucena

Psicólogo