Trabalho plataformizado

A revolução tecnológica que o mundo vivencia desafia teorias clássicas de enquadramento de trabalhadores na divisão binária entre autonomia (trabalho independente) e subordinação (relação de emprego). Na área de transporte, o modelo de organização empresarial via plataforma envolve milhões de motoristas, motoboys, motogirls e ciclistas, numa dinâmica fora dos padrões de gerenciamento aos quais se estava acostumado e num contexto de globalização e desemprego estrutural.

O enquadramento das plataformas como empresas de produção tecnológica e dos seus trabalhadores como “autônomos” é grave equívoco. A plataforma detém todo o poder organizacional da atividade, faz o marketing; disponibiliza o aplicativo; é contactada e contratada pelo usuário; concede desconto e anuncia promoções sem ingerência do profissional; define todo o serviço pelo aparato tecnológico do algoritmo.

Ao motorista cabe apenas, de modo personalíssimo, receber o comando para executar o serviço ofertado pela plataforma. O fato de usar veículo próprio não elimina a possibilidade de reconhecer vínculo de emprego, pois os riscos do empreendimento se relacionam à realização do objeto social da empresa. Quem oferta o serviço de transporte deve se responsabilizar por ele.

Em 2016, o Judiciário de Londres considerou “ridículo” pretender classificar motoristas de aplicativos como empreendedores. O órgão de inspeção do trabalho na Catalunha (Espanha) lavrou auto de infração contra uma empresa de aplicativo e enquadrou seus trabalhadores como empregados. Em 2021, a Suprema Corte do Reino Unido manteve decisões classificando o motorista como “worker” (trabalhador), tipo intermediário, no sistema inglês, entre o prestador de serviço autônomo (self-employed) e o trabalhador empregado (employee), garantindo direitos como salário mínimo, limite de jornada a 48 horas semanais, proteção contra descontos ilegais e dispensa discriminatória, pagamento de feriado e licença saúde.

Ressoa estranho, nas Cortes de Justiça brasileiras, o desprestígio ao princípio da proteção neste novo modelo de trabalho, passando-se ao largo do rol de direitos fundamentais fixados no artigo 7º da Constituição Federal de 1988, enquanto no berço do liberalismo (Ingraterra) e na sede do capitalismo contemporâneo (EUA) tem-se optado pela via protetiva ao trabalhador. Eis o descompasso do Direito do Trabalho com esse modelo de relação intermediado pelas plataformas digitais.

Raimundo Dias de Oliveira Neto é juiz do Trabalho (TRT7ª)