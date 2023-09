Trabalho e terceirização

Um dos temas mais rotineiros nos processos trabalhistas contemporâneos diz respeito à terceirização de mão de obra. Na maioria dos casos, os trabalhadores dispensados pedem, além do pagamento de verbas rescisórias (saldo de salário, aviso prévio trabalhado ou indenizado, 13º salário proporcional, férias proporcionais, multa do FGTS etc), o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora dos serviços.

Na prática, o que isso significa? De modo simples, corresponde à solicitação para que, pela via judicial, a empresa contratante (tomadora) dos serviços do trabalhador por meio de outra empresa (prestadora de serviço) possa ter de arcar com os valores devidos pela real empregadora, caso esta não consiga, por alguma razão, adimplir (assumir) os compromissos financeiros devidos ao empregado.

Mas, por que isso pode acontecer? Primeiramente, pelo fato de que a tomadora de serviço se beneficiou do trabalho desenvolvido pelo empregado da prestadora de serviço. Porém, o motivo principal, quase sempre, decorre do fato de que a empresa contratante não se cercou dos necessários cuidados na escolha da prestadora (deixando de observar se ela se tratava, de fato, de empresa idônea no mercado, e atraindo para si a chamada culpa in elegendo) ou na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas no decorrer do contrato (denominada culpa in vigilando).

Há uma máxima no direito segundo a qual “quem paga mal, paga duas vezes”. Quando a tomadora de serviço é uma instituição pública, em regra, tem-se dificultada a comprovação da culpa pela escolha, pois as empresas prestadoras costumam ser contratadas não livremente pelo gestor, mas mediante participação em processos de licitação que, quando bem conduzidos, devem verificar a situação legal das empresas candidatas à prestação do serviço.

Porém, seja pública ou privada, a tomadora de serviço deve não apenas observar se o serviço contratado foi prestado, mas, também, ter o cuidado de, a cada parcela do contrato repassado, exigir da prestadora a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, documentar o exercício desta fiscalização e exigir a regularização de eventuais problemas detectados como condição para manutenção do contrato visando a se precaver de futura e necessária responsabilização. Não é o trabalhador que deve assumir os riscos do negócio alheio.