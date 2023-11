Trabalho e pintura

Como arte plástica, a pintura tem o dom de emocionar e também de registrar, em forma de imagem, acontecimentos, paisagens e fatos que, para o artista, tenham relevância histórica, afetiva ou social, entre outras motivações. Nesse contexto, tem-se como plenamente natural que o mundo do trabalho possa ter servido de inspiração, para determinados artistas, em determinados momentos.

Um dos melhores exemplos neste sentido é a tela Operários, pintada por Tarsila do Amaral em 1933 e exposta no Palácio Boa Vista (pois integra o acervo do Governo do Estado de São Paulo). Para quem ficou curioso(a), nos sites de busca a imagem é facilmente localizável. Como toda boa imagem, proporciona uma multiplicidade de leituras, conforme o repertório de quem a aprecie.

Produzida após o retorno da viagem que a artista fez à então União Soviética, traz a imagem de 51 trabalhadores da indústria com natural diversidade étnica (parece um termo avançado para a época, mas a realidade independe de conceituações teóricas que se façam a seu respeito). Tem como complemento as chaminés das indústrias. Em 2018, ganhou releitura do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), pela artista Gabi Tores, exposta na rua Lauro Müller, em Botafogo (Rio de Janeiro), sob o título Construtores da Ciência.

Outra obra importante é o quadro Retirantes, de Candido Portinari (Petrópolis-RJ, 1944). Integra o acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e, como o próprio nome sinaliza, apresenta uma família que deixa sua terra na esperança de dias melhores. Como filho de camponeses, Portinari expõe, nos tons de cinza e de drama, o contraste entre a realidade das cidades e a pobreza do campo à época (sobretudo do Nordeste). É dele também a tela O lavrador de café, de 1934, também exposta no MASP, que apresenta um negro apoiado em uma enxada. Curiosidade: em 1980, o Globo Repórter expôs o lavrador (Nilton Rodrigues) que posou para o artista.

Merecem destaque, ainda, o mural Navio Negreiro (Di Cavalcanti,1961), hoje pertencente à coleção do banco J. P. Morgan (após passar por restauro); a Ronda Noturna (Rembrandt, 1642), que retrata um grupo de milícia (sem a conotação que se atribui hoje) responsável por defender a cidade (Amsterdã); Raspadores de assoalho (Gustave Caillebotte, 1875) e As passadeiras (Edgar Degas, 1884).

Valdélio Muniz é jornalista