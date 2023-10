Trabalho e música

A qualidade de uma música como arte, pela capacidade de despertar algum tipo de emoção, passa pelo conjunto (plenitude) dos seus elementos: melodia, arranjos, letra etc. Às vezes, é natural que foquemos em algum deles sem nos darmos conta, em detalhe, dos demais componentes. Por isso, talvez possa parecer estranho e difícil lembrar de músicas cujas composições abordem trabalho. Mas elas existem.

Quem não se recorda do clássico Cidadão, de Zé Ramalho? “Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar...”. A letra é, sem dúvida, de beleza e inspiração ímpares. Realça, ao mesmo tempo, a contribuição e a capacidade do trabalhador da construção civil, as agruras do seu dia a dia e a discriminação (exclusão social) que, por vezes, o atinge e ocupa o lugar que deveria ser preenchido por reconhecimento. Restam àquele cidadão-trabalhador a religiosidade e a fé como consolos e refúgios.

Um homem também chora (guerreiro menino), canção de Gonzaguinha, talvez nunca tenhamos percebido, mas é uma ode (composição poética) ao trabalho e ao que ele (ou a sua falta) representa na vida do cidadão: “O homem se humilha se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz”.

Embora não tão conhecida quanto as anteriores, uma canção merece ser ouvida com carinho e atenção especial. Todo mundo é alguém, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos (1988), homenageia todos os trabalhadores, ao frisar que, “da semente ao trigo, quantos são pra fazer chegar à mesa o pão”, e que, “do barro até o topo de um arranha-céu quantos estão nessa missão”.

A composição convida a refletir sobre o sentido real da igualdade e o necessário respeito à dignidade da pessoa humana, independentemente de qualquer condição (social, política, econômica, étnica, procedência etc): “Todo ser humano é importante naquilo que ele faz. Às vezes, por caminhos distantes, mas todos são iguais”.

O cantor Seu Jorge deixa, nesse repertório, sua contribuição com a composição coletiva Trabalhador, do álbum América Brasil (2007). Nela, menciona garçom, jurista, pedreiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro e todo aquele que “está na luta, no corre-corre, no dia-a-dia. Marmita é fria, mas se precisa ir trabalhar” e “trabalha igual burro e não ganha dinheiro, trabalhador brasileiro”.

Valdélio Muniz é jornalista