O cotidiano da grande maioria dos trabalhadores, sobretudo com o avanço tecnológico e, em especial, dos meios de comunicação interpessoal, tem se mostrado de conexão quase permanente com as atividades profissionais desenvolvidas. Termina o expediente ou se inicia o intervalo, chegam as férias ou, pelo menos, o descanso semanal remunerado, mas não cessam os telefonemas e as mensagens eletrônicas (por diversos meios e aplicativos). E como ficam o repouso, o lazer e o convívio social e familiar?

O legislador constituinte foi sábio e sensato ao estabelecer, na Constituição de 1988, que trabalho e lazer são igualmente direitos sociais. Estão lá juntinhos no mesmo artigo 6º, sinalizando que ambos são extremamente necessários. Psicólogos, antropólogos, filósofos, cientistas sociais, enfim, estudiosos de diversos campos do conhecimento reconhecem que o ser humano é, por natureza, complexo, e, assim, não pode ser reduzido à dimensão do seu trabalho, desprezando outros elementos de vivência pessoal e social, sob pena de comprometer sua saúde física e emocional.

A própria legislação previdenciária teve o cuidado de equiparar a acidente de trabalho as chamadas doenças ocupacionais ou profissionais, ou seja, tanto aquelas próprias (características) de determinadas atividades (que, por sua natureza, tendem a propiciar o adoecimento e, por isso mesmo, possibilitam o direito à aposentadoria especial - com menor tempo de exercício) quanto as que decorrem das condições em que são desempenhadas as tarefas.

Vê-se o quão importante é o meio ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo em que pode servir de estímulo, engajamento e realização profissional e pessoal, pode também tornar pesados e sofridos os dias que se passam no cumprimento do labor. E, neste último caso, não pode jamais ser naturalizado, sob pena de se tornar insustentável e causar danos por vezes irreversíveis.

Empregados e empregadores precisam dialogar com franqueza sobre o tema porque, assim como os frutos de um bom ambiente de trabalho podem beneficiar a ambos, os malefícios dele decorrentes também podem custar caro às duas partes. O respeito ao tempo necessário de repouso e lazer (intervalos intrajornada e interjornada, descanso semanal remunerado e férias) é parte importantíssima deste meio ambiente de trabalho, que não se limita às instalações físicas do estabelecimento empregador. O direito à desconexão laboral é fundamental!

Valdélio Muniz é jornalista